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陽光行動／行政重壓薪資少 社工留不住

聯合報／ 記者陳宏睿林保光尤聰光／專題報導
少年事件處理法修法後，要求強化輔導「深度」，但難度增高經費又不足，導致中生代社工不願「做功德」，流動率大增，讓立法原意大打折扣。記者黃仲裕／攝影
少年事件處理法修法後，要求強化輔導「深度」，但難度增高經費又不足，導致中生代社工不願「做功德」，流動率大增，讓立法原意大打折扣。記者黃仲裕／攝影

少年事件處理法去年七月修法上路，對於攜帶槍械、參加幫派組織、吸毒三、四級毒品的少年，不直接送法院、先由各縣市少輔會輔導，對曝險少年採取輔導為重的理念，但配套卻未到位，少輔社工更面臨公文量增加、經費不足、輔導個案複雜難度高，導致中生代社工流動率大增，也讓立法原意大打折扣。

社工指出，少事法修法後強化對輔導少年個案的輔導「深度」，但是相關配套系統尚未到位，例如開放查詢個案在社政、衛政單位的通報史或服務歷程，但若要了解是否曾為家暴通報個案等背景調查，還是要打電話、寫公文聯繫，無法直接透過電腦查詢，浪費許多寶貴時間，若系統能能整合，社工可以節省許多不必要的公文往返時間。

少輔案件暴增更造成社工高流動率。以台中市少輔會為例，現有廿一名社工中，超過三分之二年資在兩年以下，資深社工不足，輔導人力出現斷層。

台中市少輔會在二○一一年時，有十六名社工，流動率不高，少事法修法後，講求對少年保護更完整，輔導個案需更深入，但文書工作變多，又有時間壓力，多位資深社工在最近三年紛紛離職，年資超過九年只剩四人，青黃不接。

不只台中，高市少輔會一年業務費僅卅萬元，要維持運作須另寫計畫，增加工作負擔。有人考上公務員或留學就離去。

有輔導員說，除台北市少輔會自編人力預算外，其餘縣市都靠中央補助，一旦中央不給錢，就可能斷炊。

「沒有糧草，誰願意長留呢？」台東縣少輔會一名督導說，新制上路後其實最大的問題就是薪資及人力問題，薪資是提計畫案後才核定，但要求計畫執行率需達百分之九十以上才給錢；去年六月提計畫至今，經費都沒有到位，已二個月沒有薪水，她戶頭只剩三千元。

台東縣少輔會目前僅兩名人力，要兼行政工作、提計畫案，還要輔導個案，早上八點加班到晚上十一、二點，累爆還擔心領不到薪水，這樣的工作環境，若是本地人還可以勉強過活，外縣市沒人要來；「唯有完善的制度，讓第一線人員安心，更能全心把曝險少年拉回正途」。

人力 社工

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