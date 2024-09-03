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陽光行動／社工無強制權 家長不配合就沒轍

聯合報／ 記者周嘉茹劉星君黃于凡游明煌／專題報導
司法介入改為行政輔導 製表／陳宏睿 圖／聯合報提供
司法介入改為行政輔導 製表／陳宏睿 圖／聯合報提供

少年事件處理法上路後，採「行政輔導先行」原則，過去如吸毒、攜帶刀械的「少年虞犯」改稱「曝險少年」，先由各縣市少輔會輔導，不送少年法院。桃園少輔會人員指出，多數曝險少年本身已是保護處分執行中少年，法院也會轉介保護管束中施用三、四級毒品個案，但少輔會無強制採尿權、無強制輔導權，遇到不願意配合輔導或態度消極的曝險少年、家長，能介入的力道有限。

少年持刀 父親抗拒輔導

「拿個刀而已有什麼好大驚小怪，這樣也要我和小孩去上課，面子如何掛得住？」北部一名少年因在學校持西瓜刀在班上炫耀，被以曝險少年送少輔會接受輔導，但父親不太配合，少輔會在輔導少年過程、常先面對家長的抗拒。

屏東縣少輔會組長鄭元敏說，少年個案複雜，跟個案建立信任關係至少要花三個月，不是短時間就看得到成效。輔導人員也常面臨找不到曝險少年，家長不配合等情形。

家教問題 多數家長無感

此外，鄭元敏指出，許多少年淪為詐騙車手也不敢跟父母說，直到家庭衝突過大，才會通報，輔導人員難於第一時間掌握。

許多少輔會人員在輔導少年過程，發現「壞掉的大人在教壞掉的小孩」，光是要說服家長配合並且一起討論問題的解決模式就是一個大工程，因為大部分的家長沒有病識感，並不覺得自己的教育已出現問題。

少輔會人員說，讓家長和少年一起接受專業的輔導，因為不是到警察單位及法院，比較能被接受，也可以打開心胸和社工談，如果家長願意配合，「可拉孩子一把，避免惡化」。

「家長態度與關心，是輔導能否成功的重要關鍵」。基隆少年隊業務組長林敬群說，少數家長不配合個案，會請示法官在案件中註記，可以強制家長參加親職教育講座。

資深少年案件法官指出，「家庭」是兒少最重要的成長環境，建構兒少的認知與行為模式，若遇到成長於黑幫幫派背景的家庭，調保官調查時，會評估法定代理人強制性親職教育的需求，讓家長接受「親職教育」。

社工介入 幫派隨後拉人

中南部的少輔會人員坦言，法院較不會提供少年生活協助，只有訓誡、保護管束等作為，少事法新制上路後，很多觸法少年轉給少輔會，要協助少年繼續就學、媒合工作，但少年早已身處幫派大染缸，有車手、詐欺等犯罪行為，並非單純吸毒曝險行為，多數接受輔導後仍無改善。

少事法上路後少輔會無強制採尿權，吸毒少年離開校園就無法確認是否仍施用毒品，有輔導人員擔憂，恐造成中離、中輟生人數增加，因為到學校就要驗尿，休學反倒不用被管制更輕鬆。

嘉義市少輔會人員說，曾處理一件「曝險少年」，家長為彌補無法給少年完整家庭而格外寵愛，發現孩子接觸毒品時，無法接受而情緒爆發，少年因賭氣而以毒品逃避現實世界。儘管少輔員努力想拉回，卻敵不過家人帶給少年的傷害，走上吸毒這條不歸路。

此外，時代轉變，歹徒吸收未成年的方式與過去不同，社工常面臨開案後，曝險少年被「公司」吸收，搭機出國從事不法工作，考驗社工應變功力。

吸毒 毒品 社工

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