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陽光行動／國中走歪 矯正教育拉回正軌

聯合報／ 記者張議晨／專題報導

卅三歲的小莊（化名）國中走了歪路，因為販毒進到少觀所，少年法院判他八年半徒刑，十八歲的成年生日在明陽中學度過，四年多的感化教育讓他迷途知返，從基層房仲一路升上店長，成為感化教育成功的例子。

台灣目前共有四所感化教育學校，燕巢的明陽中學收容販毒、殺人等「重刑犯」為主，雖是少年監獄，更像是有高聳圍牆的高中，與成人監獄相比，多了老師、教導員的關懷。雖是「中學」，但入校要經過較嚴格的檢查，通過三道厚重的鐵門，風景截然不同，學生穿著制服穿梭走廊，校舍圍繞著操場，與一般高中沒兩樣。

從明陽畢業的小莊如今已經成家，買了房子、結婚，剛升格當二寶爸不久，但國中時期叛逆的經歷，對小莊來說仍記憶猶新；國三時接觸販毒，年紀輕輕享受到賺大錢的快感，但金錢來得快，去得也快，還沒升上高中，就因販毒進了少觀所。

國中畢業後，小莊沒繼續升學，少年法庭判他八年半徒刑，從台中被解送至明陽中學服刑，「十八歲被判八年半，嚇都嚇死了。」

小莊說，明陽雖是高中，但也是社會的縮影，同學身揹不同的罪名、刑期，有時怕跟同學衝突，忍耐、沉住氣，便成了最重要的一環。

明陽有各式技藝課程，烘焙、烹飪甚至還有陶藝、鋼琴等社團以及就業輔導，國中階段沒碰過的課外活動，小莊有機會就參與，「求學」期間積極參與校內活動，還曾代表學校遠赴桃園參賽。

回顧國三的人生轉折，小莊「慶幸」說，若他國三沒被抓到，可能續走歪路到成年，面臨的刑期恐不只八年半，也許一半人生都要在監所度過。

人生 感化 販毒

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