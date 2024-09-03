陽光行動／家庭缺愛 只能加入幫派取暖

愈來愈多少年車手引發關注，台北市大安警分局在暑假期間查獲一起幫派詐團中，就有三名未成年當車手，最小的車手只有國一年紀，個個原生家庭都有問題，家人長期未關心這些孩子，加入幫派後，獲得同儕認同，加上可賺錢，成為詐騙集團成員，根本不願去想未來。

這幾名未成年車手，年齡介於十三到十六歲間，各來自北部不同地方、不同學校，都是從學校輟學或離家，平時流連網咖、打撞球，輟學少年間彼此介紹加入幫派或詐騙集團，每提領一筆詐款，可抽取百分之一到三的贓款當佣金。

已經十七歲的「小古」因為當車手被警方查獲，他坦承當車手就是要賺錢，他說加入幫派或詐團的少年少女，絕大多數都是單親或原生家庭有問題。小古的父母離家，不知道人在哪裡，把他丟給阿嬤照顧，但阿嬤年紀大管不了，他也只能自找出路。

「小古」說加入幫派當小弟，有同年齡的人可一起玩、一起聊天，賺錢當車手也有大家一同賺錢的群體感，如果混成大尾，或當槍手成為同儕的老大，還可以開好車賺大錢，「小古」曾對人說「講未來太遙遠，只能抓住現在」。一句話道盡迷途少年的心情。

阿豪（化名）是宜蘭少輔會輔導的少年，幼時父母離異，他跟著父親生活，卻在國中時喪父，由母親接手撫養，但母子關係不睦，母親也忙於工作，阿豪逐漸尋求「朋友」們的支持，然而這些所謂的朋友，卻是不良少年甚至幫派分子。

「他其實知道幫這些朋友打架、做詐騙和車手都是犯法的。」少輔員輕嘆，阿豪並不是無知的少年；但對他來說，能帶給自己溫暖、陪伴他生活、提供住處、給他錢的，是那些幫派中的「兄弟」，而不是永遠忙於工作、既無時間陪伴也不熟悉的母親。