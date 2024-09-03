陽光行動／中介教育應提早 從小學做起

新北市國中少女割頸案發生後，社會各界疾呼修法，包含追究父母刑責、取消少年前科「註銷」等，長期關注曝險少年的明陽中學校長涂志宏認為，重刑、獵巫不是解方，沒有前科者，也可能是未爆彈，應從教育端著手，中介教育更應提早至小學，「預防」更勝於治療。

涂志宏說，從新北少年割頸案到之前超商挖眼案，社會一陣獵巫風氣，卻未細查這些犯嫌犯案的動機，若僅處理單一個案，那沒前科的呢？過去屏東也曾有國中少年殺人案，犯錯的學生並無前科，若沒犯錯，社會也不會知道他的狀況。

涂志宏從事中介教育逾廿年，十三年前創辦屏東的中介教育機構「飛夢林家園」，招收因家庭失能而中輟，將許多游走邊緣的少年拉回正軌。

依據目前少年事件處理流程，少年法院認必要時，得將犯罪少年送往少年觀護所，留置觀察後提交報告給法官酌參，留置最長不得逾三個月，若認為有再犯疑慮，先裁定以感化教育為主，若觸犯重罪，則採刑法判決。

涂志宏直言，現行少年觀護所留置時間最長可達三個月，但許多少年待十幾天就由法官責付處分，留置時間過短，社工、少年調查官尚無法建立信賴關係，就要製成鑑定報告，孩子怎麼會願意講出真心話，又要如何從中輔導？

他說，曝險少年都有個共通點，缺少家庭溫暖，也就是最關鍵的「陪伴」，但關係的建立，至少都要三個月。涂志宏認為，應加強少觀所功能，也許留置期長一點，多認識這些少年，找出對他們最有利解方，而不是透過寫自白、反省，就認為問題已解決，幾天後責付家長，但如果家庭早失去功能，法官又將問題丟回家，不是害了他嗎？

涂志宏說，曝險少年都是後天「養出來」，約在國小高年級就看得出來，但如果小學階段未及早關懷，進入國中後，課業加上同儕壓力，校方若再沒有作為，孩子容易走在邊緣上，「學校如果漏接，到最後誰接走？可能只剩黑社會。」

他說，醫學有預防，教育也有，現行中介教育資源國中才有，其實應提早至國小開始，若早期不預防，等到有一天孩子上了社會新聞，後端恐要投入更多的社會資源。

涂志宏形容關懷曝險少年就像在跟他「拔河」，若是家庭功能不彰，家長的親權應由國家介入，關懷端的力量大，才能把他拉回正軌，社會只關注前科、有無通報，即便修法取消前科註銷，如果對方沒有任何犯罪警訊呢？

他說，進到少觀所不是標籤，應回歸教育面，從前端著手，關鍵仍在聆聽與陪伴。