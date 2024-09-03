陽光行動／現況脫節 少事法救不了曝險少年

警方近來掃蕩詐團，發現不少未成年車手；近年來還陸續發生多起少年受令開槍事件，去年底新北校園內學生割頸案，引發各界對少年犯罪相關探討，呼籲修法聲浪不少，究竟現行少年事件處理法有哪些問題，曾被司法院形容是與世界兒少權益潮流接軌里程碑的法規，如何與現況脫節？理想與現實的落差又在哪？

新北國中生遭割頸案中涉案的兩名少年曾多次在校園內暴力霸凌同學，行凶的少年自稱具幫派背景，愛逞凶鬥狠，不僅曾當詐團車手，案發前半年才自少年觀護所返回學校，由於常暴力霸凌同學，原先就讀另所學校，因惹出太多麻煩才轉學至事發學校。

不只校園內，黑幫利用少年開槍尋仇，近年在南北都曾發生，少年成為黑幫犧牲者，砸店、開槍殺人，在現行少事法的規範下，偵辦的檢警連拘提、搜索涉案少年都要先等少年法庭法官調查，隱身幕後的藏鏡人反而有更多時間得以逃亡、串證。

從少觀所返回校園 介接過程不完善遭質疑

司法院二○一九年推動完成修法的少年事件處理法，原意在結合教育、社區、社福等資源，協助迷途少年走回正軌，藉由「先行政後司法」的理念，縮減司法介入的範圍。

但新法上路至今，相關配套、資源歷經多年準備仍未完善，在國中生割頸案後，更引發教育、家長團體等多方批評，尤其觸法少年剛從少觀所返回校園，介接過程與配套是否完善也引發質疑。

新法增訂各縣市少輔會對曝險少年先行輔導的規定，多地社工都不諱言，少輔會無強制輔導權，缺乏司法處分、對不願配合輔導或態度消極的曝險少年能介入輔導的能量有限。不少曝險少年不配合社工，沒有罰則，只能函送少年法庭。

調保官、社工面談 少年直言根本沒什麼用

資深法官指出，多數法院調查保護室「人力嚴重不足」。調保官也指出，案件負荷量吃重，人力短缺的窘境，使得少年調查個案，不容易有深度與廣度的處理。

警政署的統計顯示，去年警方查獲的少年嫌犯有一萬七九○人，較前一年增加一千兩百多人，增幅超過一成。但少年涉詐欺、當車手的案件增加超過三成。顯示新法對兒少問題仍有諸多漏洞待補。

一名多次觸法，曾受保護管束、少輔會輔導的少年受訪時不諱言，對調保官、社工面談，「根本沒什麼用」，他當時只想在這些人面前好好守規矩，盡快結案。

幫派吸收逃學少年 把他們當成犧牲的砲灰

長年處理少年犯的員警指出，許多因為原生家庭有問題、而逃學被幫派吸收的少年，其實是逃避被社會、家庭拋棄的孤單感，幫派吸收少年，則是把他們當成可以犧牲、被抓也不會關太久的砲灰。