碳費即將徵收 彭啓明：減碳是標配大家都必須做

環境部日前公告碳費3子法，環境部長彭啓明今天表示，所有國家都一樣，碳費一開始比較低，之後再慢慢往上拉高；未來排碳有價就是標配，也會有罰則，減碳已非道德口號。

環境部8月29日公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法，自發布日施行。

彭啓明今天出席「2024南方領袖教育學院」時接受媒體聯訪表示，碳定價已成為台灣面對國際社會很重要的里程碑，未來面對氣候變遷會更積極。碳費剛實施，所有國家都一樣，一開始比較低，之後會慢慢往上拉高，會想辦法凝聚共識。

彭啓明說，碳費制度實施，企業被收到錢、環團希望收取更高費用、民眾擔心綠色通膨，「基本上這個制度，多方無得利，但地球得利。難得台灣選擇這條路，即使有點困難，但樂意接受各種意見和批評，繼續往前走」。

對於企業未達減量是否有罰則，彭啓明表示，一定有罰則，但即使不用政府訂罰則，如果不努力做，想要外銷歐美，未來排碳有價就是標配。

彭啓明說，大家都很認真面對挑戰，不只環境部，金管會也對上市櫃公司盤查申報，訂定減碳目標，減碳已非道德性口號，而是標配，大家都必須做。

行政院南部聯合服務中心、國立科學工藝博物館與財團法人中鋼集團教育基金會共同舉辦「2024南方領袖教育學院」，彭啓明今天率先登場以「氣候變遷的轉折點-政府、企業及民間的新思維」為題演講。