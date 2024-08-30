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碳費收費時程遭質疑跳票 彭啓明：已是往前邁進

中央社／ 台北30日電

環境部昨天公告碳費3子法，明定2026年正式收碳費，遭質疑政策跳票。環境部長彭啓明今天強調，環境部克服萬難才完成碳費3子法，雖然無法讓大家滿意，但已往前邁進。

環境部昨天公布碳費3子法，明年約500家排碳大戶需試申報碳費、並擬自主減量計畫，2026年才正式收費，與過去環境部強調2024年就開徵碳費不同，遭外界質疑跳票，彭啓明今天出席環境部「8+N資源循環聯盟成立大會」後對此回應。

彭啓明表示，接任環境部長100多天，真的是好不容易、克服萬難才完成碳費3子法公告，沒有這100多天的努力不可能完成。

彭啓明以綜所稅比擬指出，綜所稅是每年5月以上1年收入來繳交，碳費明年1月1日起徵，2026年開始繳交，與大家期待碳費費率決定後再起徵是非常接近的。

彭啓明說，過去確實有期望2024年就開徵碳費，但環境部現在勇於承擔困難點，且說服經濟部門、產業部門等，雖然不是大家都滿意，但大家都可以接受這仍是往前邁進一步。

彭啓明也說，現在已經9月，企業還有幾個月時間可以準備因應碳費開徵，很多國家都是這樣進行，包含新加坡、日本及歐洲都是這樣的趨勢，或許大家都希望碳費徵收越嚴苛越好，但仍必須考慮台灣處境，尤其面臨地緣政治競爭，或許現在方式不是大家都滿意，但環境部勇於承擔批評，仍會持續往前走。

彭啓明 環境部 碳費

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