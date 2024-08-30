環境部長彭啟明昨（29）日宣布將啟動三大綠色基金，包括由國發基金挹注100億成立的「綠色成長基金」；與金管會合作爭取保險業及金融業資金挹注的「綠色金融創新」；由創投公會帶頭，媒合創投與業者投入減碳的「台灣淨零基金」。

彭啟明表示，環境部預算很難再增加，但減碳、淨零仍須資金開發新技術，因此參考過去自身創業經驗與各部會首長合作，啟動三個綠色基金。

首先，國發會已答應挹注100億元作為「台灣綠色成長基金」，以環境部為平台投資綠色新創，主要條件是要減碳，類似數發部的AI基金，預計以減碳量決定投資對象，目前正在準備程序，希望明年可以開始。

其次，看準我國保險業約有30兆資金在海外，期盼能引入資金進入綠色產業，將會是一大幫助，因此與金管會合作，引入保險業與金融業資金，投入ESCO、淨零措施、資源循環經濟等產業。環境部與經濟部將建立平台，主動讓保險業資金搭上綠色產業，作為「綠色金融創新」重要金援。

第三，已與創投公會取得共識，導入創投資金成立專門投資減碳技術的「台灣淨零基金」。

他期望台灣淨零基金可激勵國內高碳排業者、創投業者、金融機構與能源業者合作，主動評估參與各類減碳技術，加入台灣國際級公司在全球減碳策略布局，加速淨零策略推動。