排碳大戶後年才須繳碳費 281家企業明年5月試申報排放量

環境部昨（29）日公告碳費三子法，預估10月底預告碳費費率、明年元旦生效，確定明年5月，281家排碳大戶須申報排碳量、但無須繳費，最快要到2026年才須首度繳納碳費。

企業若要在2026年繳費時適用優惠費率，須在2025年6月底前申請自主減量計畫。

碳費徵收大事紀

環境部估算，若碳費徵收對象都能提出自主減量計畫，推估至2030年可減少37百萬公噸排碳量，相當於較基準年減碳14％。

碳費三子法分別為「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」與「碳費徵收對象溫室氣體減量目標」。碳費收費對象為全廠直接與間接排放達2.5萬噸以上的電力業及製造業，目前約281家公司（500廠），其中141家為上市櫃公司，收費費基約1.55億噸，占我國總排放量約54％。

其後，每年5月底前將前一年度全年排放量，依照公告費率繳費。若有提出自主減量計畫業者，須在每年4月底前提交前一年執行報告給環境部審核，限期改善仍未達指定目標者將改為一般費率，且無法重新提交新方案。

碳費公式與先前預告相同，未提出自主減量計畫者，統一以排放量扣除2.5萬噸後，依一般費率計算碳費；有提出符合指定目標自主減量計畫者，則分為高碳洩漏風險事業（例如鋼鐵、水泥等）與非高碳洩漏風險事業（例如半導體、電子零組件等）。

符合高碳洩漏風險者，雖不適用起徵點扣除2.5萬噸，但可分三期享有不同的碳洩漏風險係數，分別為第一期0.2、第二期0.4、第三期為0.6，等於將排放量打二折、四折、六折。

以碳權扣減規定，選擇國內減量專案取得的碳權可獲加成1.2倍，但扣除上限不得超過收費排放量的10％；國外碳權抵扣僅非高碳洩漏風險事業才可適用，上限為5％。