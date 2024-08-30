碳費延一年徵收 工總：盼費率先低後高

碳費再延後一年徵收，工總重要企業成員的台塑主管表示，減碳是全球趨勢，也是企業的責任，但現在全球不景氣，加上大陸產能過剩的衝擊，傳統產業經營相當困難，如有多一年的時間讓企業做差異化的布局，等於有了喘息空間，因此樂觀其成。

工總曾表示，碳交易市場機制與碳費、碳稅都是碳定價工具，建議不應對同一排放源同時實施碳排放交易與課徵碳費。

工總指出，碳費設計除考量減碳功能，應該兼顧國際貿易的公平性與一致性，不能因為徵收碳費導致產業喪失競爭力，尤其在國際主要競爭對手沒有徵收碳費的項目，環境部應謹慎評估，包括鋼鐵業冶金用煤及焦炭、水泥業石灰石等，其排放量應免徵，避免面臨國際不公平競爭。

工總也建議，碳費費率應先低後高、分階段滾動式檢討，若以我國課徵碳費每噸三百元評估，一年的ＧＤＰ將減少百分之○點三二，物價也可能上漲，建議仿照新加坡逐步調整的方式進行。