快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／時程一再延宕 碳費成了「碳排折價券」

聯合報／ 記者李柏澔
環境部昨宣布碳費延到二○二六年五月才要徵收，且配套多項優惠措施，引發環團抨擊對碳排大戶「胡蘿蔔」大放送，不利達成減碳目標。 圖為高雄大林蒲石化廠。記者劉學聖／攝影
環境部昨宣布碳費延到二○二六年五月才要徵收，且配套多項優惠措施，引發環團抨擊對碳排大戶「胡蘿蔔」大放送，不利達成減碳目標。 圖為高雄大林蒲石化廠。記者劉學聖／攝影

碳費三子法在各界漫漫等待下總算在昨天公告，但碳費費率依舊難產。讓外界意外的是，碳費原規畫今年開徵、明年繳費，如今卻變成明年開徵、後年才繳費，時程一再延宕，環境部長彭啓明日前才高喊二○三二年減碳百分之四十，面對這種向企業財團妥協的「落漆」起手式，恐將坐實只是個淨零的「口號部長」。

面對歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ），進口到歐盟的水泥、鋼鐵、肥料及電力等產品，須於進口國申報進口產品的碳排放量，該機制已於去年起試辦，將在二○二六年正式課徵進口商品的碳關稅。

由於時程緊迫，我國為因應ＣＢＡＭ，並加速產業轉型、提高競爭力，原規畫以二○二三年排碳為收費基礎，今年就開徵碳費；去年八月環境部升格揭牌，隨即改口以今年全年的排碳量為計費基礎，企業明年起才開始繳納碳費。

時隔一年，環境部升格滿周年，碳費相關子法姍姍來遲就算了，碳費再延後一年徵收，連起徵費率都沒有結論，若沒有上位的政策指導，環境部恐不致於冒政策跳票的風險。

至於新任環部長彭啓明上任之初言明選擇勇於承擔，日前也宣布追求二○三二年減碳百分之四十的目標，但減碳最重要的工具之一就是碳費，環境部一再延後徵收時間，正好吻合工商界長期反映的成本壓力，卻可能讓彭部長的減碳目標變得遙不可及，所喊的減碳口號淪為只是口號。

環保團體多次指出，高碳洩漏風險行業竟享有碳費優惠，如同碳排大戶要減肥，教練還給糖吃，汙染者付費的精神大打折扣，碳費被戲稱「碳排折價券」，環境部要如何面對台灣的淨零轉型正義？

淨零 減碳 環保 環境部 碳排放 碳費

延伸閱讀

碳費徵收再延宕、先期專案適用時間延長 環團不滿怒吼

將起徵碳費 環境部宣布啟動3基金促綠色新動能

影／環境部碳費3子法公告 我國正式邁入碳定價時代

彭啓明參訪獲國家環境教育獎社區 視察環教與防災滯洪池成果

相關新聞

碳費子法公告！明年採試申報 後年才收費

環境部昨正式公告碳費相關的三項子法，宣告台灣正式邁入碳定價時代，初步徵收對象以年排放量二點五萬公噸以上的電力業、燃氣供應...

碳費緩徵又打折 學者：給蘿蔔還送香蕉芭樂

環境部昨公告碳費三子法，不僅維持原先具爭議的二點五萬噸免徵額，甚至延後徵收碳費一年至二○二六年，環團憂心恐成「胡蘿蔔」大...

冷眼集／時程一再延宕 碳費成了「碳排折價券」

碳費三子法在各界漫漫等待下總算在昨天公告，但碳費費率依舊難產。讓外界意外的是，碳費原規畫今年開徵、明年繳費，如今卻變成明...

碳費延一年徵收 工總：盼費率先低後高

碳費再延後一年徵收，工總重要企業成員的台塑主管表示，減碳是全球趨勢，也是企業的責任，但現在全球不景氣，加上大陸產能過剩的...

排碳大戶後年才須繳碳費 281家企業明年5月試申報排放量

環境部昨（29）日公告碳費三子法，預估10月底預告碳費費率、明年元旦生效，確定明年5月，281家排碳大戶須申報排碳量、但...

三大綠色基金 啓動

環境部長彭啟明昨（29）日宣布將啟動三大綠色基金，包括由國發基金挹注100億成立的「綠色成長基金」；與金管會合作爭取保險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。