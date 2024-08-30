冷眼集／時程一再延宕 碳費成了「碳排折價券」

碳費三子法在各界漫漫等待下總算在昨天公告，但碳費費率依舊難產。讓外界意外的是，碳費原規畫今年開徵、明年繳費，如今卻變成明年開徵、後年才繳費，時程一再延宕，環境部長彭啓明日前才高喊二○三二年減碳百分之四十，面對這種向企業財團妥協的「落漆」起手式，恐將坐實只是個淨零的「口號部長」。

面對歐盟碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ），進口到歐盟的水泥、鋼鐵、肥料及電力等產品，須於進口國申報進口產品的碳排放量，該機制已於去年起試辦，將在二○二六年正式課徵進口商品的碳關稅。

由於時程緊迫，我國為因應ＣＢＡＭ，並加速產業轉型、提高競爭力，原規畫以二○二三年排碳為收費基礎，今年就開徵碳費；去年八月環境部升格揭牌，隨即改口以今年全年的排碳量為計費基礎，企業明年起才開始繳納碳費。

時隔一年，環境部升格滿周年，碳費相關子法姍姍來遲就算了，碳費再延後一年徵收，連起徵費率都沒有結論，若沒有上位的政策指導，環境部恐不致於冒政策跳票的風險。

至於新任環部長彭啓明上任之初言明選擇勇於承擔，日前也宣布追求二○三二年減碳百分之四十的目標，但減碳最重要的工具之一就是碳費，環境部一再延後徵收時間，正好吻合工商界長期反映的成本壓力，卻可能讓彭部長的減碳目標變得遙不可及，所喊的減碳口號淪為只是口號。

環保團體多次指出，高碳洩漏風險行業竟享有碳費優惠，如同碳排大戶要減肥，教練還給糖吃，汙染者付費的精神大打折扣，碳費被戲稱「碳排折價券」，環境部要如何面對台灣的淨零轉型正義？