碳費緩徵又打折 學者：給蘿蔔還送香蕉芭樂

環境部昨公告碳費三子法，不僅維持原先具爭議的二點五萬噸免徵額，甚至延後徵收碳費一年至二○二六年，環團憂心恐成「胡蘿蔔」大放送；學者認為碳費是國家淨零轉型的重要驅動力，如今減碳牛步、碳費打折打到「骨折」，還緩徵一年，「這不只是給企業蘿蔔，而是連帶奉送香蕉芭樂」。

環境部去年八月宣布碳費於今年開徵、明年繳交，以驅動事業提早進行減量，但昨天公告延宕已久的碳費三子法草案，宣告再緩徵一年，形同跳票；不僅維持二點五萬噸免徵門檻，還放大國內碳權扣減比率至一點二倍，早年取得的先期碳權可延長使用一年，還放寬石化業、造紙業、紡織業的目標年燃料排放標竿值，讓環團大失所望。

環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心昨發布聯合聲明，指環境部的碳費子法設計，恐成「胡蘿蔔」大放送。

環境部直接棄守徵收二○二四整年的碳費，拖到二○二六年才收二○二五年的碳費，不僅無法發揮有效的碳費價格訊號，給企業減碳的經濟誘因，進而拖累轉型進程，讓大財團繼續轉嫁社會及環境成本，也連帶影響以碳費作為主要經費來源的溫室氣體管理基金，無法支應後續推動的淨零轉型。

環團要求碳費應從每噸五百元起徵，並逐年提升與國際接軌，否則企業恐需向他國繳納碳關稅，無法讓碳費留在國內做更有效益的運用，有損產業競爭力。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，碳定價是國家淨零轉型、對接國際碳關稅的重要政策工具，以環境部推估碳費徵收對象若能提出自主減量計畫，到了二○三○年可年減三千七百萬噸碳排，約等於二〇〇五年碳排的百分之十四，對達成國發會宣示的二○三○年減碳百分之廿四正負一個百分比目標，具關鍵性影響。

他指出，我國溫室氣體減量已牛步，二○二二年只比基準年二○○五年減少五二○萬公噸，如今碳費徵收再延一年，一再拖延，除了不易達成二○三○年減碳目標，環境部長彭啟明日前才宣示二○三二年減碳百分之四十，又如何做得到？

劉銘龍表示，碳費在各項「優惠再減免，折扣再抵減」的調整機制下，未來企業實際繳納的碳費已可低到一至二折，負擔大減，在此前提下，碳費再遲一年徵收，「這不只是給企業蘿蔔，而是連帶奉送香蕉芭樂」，讓國家推進減碳的口號重於實際。