碳費2026年正式收費 業界籲政府爭取抵減歐盟CBAM

中央社／ 台北29日電
環境部表示，排碳大戶明年試申報碳費，國內碳費2026年正式收費，產業界呼籲，希望碳費費率訂定審慎評估對產業衝擊。圖為高雄大林蒲石化廠。記者劉學聖／攝影
環境部表示，排碳大戶明年試申報碳費，國內碳費2026年正式收費，產業界呼籲，希望碳費費率訂定審慎評估對產業衝擊。圖為高雄大林蒲石化廠。記者劉學聖／攝影

環境部表示，排碳大戶明年試申報碳費，國內碳費2026年正式收費，產業界呼籲，希望碳費費率訂定審慎評估對產業衝擊。歐盟CBAM也將於2026年上路，產業人士表示，政府應積極與歐盟磋商折抵方式，避免出口產業面臨雙重負擔。

環境部今天公布碳費3子法，明年約500家排碳大戶需試申報碳費、並擬自主減量計畫，2026年才正式收費。此外，第5次碳費費率審議會將於9月9日召開，預計將就個別產業衝擊進行更詳細評估。

面對碳費費率審議將進入深水區討論，產業人士指出，第5次碳費費率審議會即將召開，呼籲碳費審議委員考量碳費3子法內容，評估碳費費率對產業衝擊，希望費率訂定以不影響民生物價、不減損產業國際競爭力為原則。

此外，碳費針對國內產業實施，但產業界擔憂，水泥等國外高碳排產品進入台灣，使國內產業面臨不公平競爭，可能衝擊國內產業、造成碳洩漏，對台灣減碳成果也會有影響，呼籲政府儘速制定台灣碳邊境調整相關機制，也就是應對進口產品徵收碳稅。

產業人士表示，碳費3子法公告後，為達自主減量指定目標，企業須投入大量資金進行設備汰換、減碳技術的研發，呼籲政府應參考國外作法，對產業減量有具體的輔導性政策，協助業者低碳轉型。

國內碳費2026年正式收費，恰逢歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）正式上路時間。產業人士呼籲，政府應未雨綢繆，積極與歐盟磋商、談判，確保廠商在國內繳交的碳費可以抵減歐盟CBAM憑證，「到底如何被扣抵，大家都沒有頭緒」。

產業人士指出，主因為兩者機制不同，歐盟是依照產品碳含量，台灣則是依照組織型溫室氣體盤查，建議政府與歐盟磋商談判，避免業者出口到歐盟時不被認證，面臨雙重負擔，尤其許多出口至歐盟的金屬、扣件業者將首當其衝。

歐盟 減碳 物價

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