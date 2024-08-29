公告碳費3子法…彭啓明擬推「3大綠基金」 加速產業體質調整轉型

中央社／ 台北29日電
環境部長彭啓明下午出席「碳費三子法公告 正式邁入碳定價時代」記者會。聯合報記者蘇健忠／攝影
環境部長彭啓明下午出席「碳費三子法公告 正式邁入碳定價時代」記者會。聯合報記者蘇健忠／攝影

環境部長彭啓明今天表示，為加速產業體質調整轉型，將推動3大綠基金，分別針對新創公司、保險金融業及國際減碳技術標的物創投，期許未來能增加綠色產業就業機會及綠領人才發揮的空間。

環境部今天公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法，自發布日施行。

環境部長彭啓明今天表示，隨著碳定價實施，也能促成台灣綠色成長的動能，希望環境部能從污染防治的監管者，轉型成為環保的整合及推動者。

彭啓明今天宣布將推動3大基金，分別與不同單位合作、針對不同的對象進行投資。分別為「綠色成長基金」、「綠色金融創新」及「台灣淨零基金」。

彭啓明說明，綠色成長基金為爭取國發會國發基金新台幣100億元，投資對象會依據減碳量決定，鼓勵淨零減碳的新創公司，「現在很多年輕人想要做」，期望藉此帶動國內淨零產業能發展。

彭啓明說，「綠色金融創新」則是與金管會合作，與經濟部爭取保險業及金融業資金，用來投入各產業深度節電、淨零措施與資源循環產業，不一定是碳費徵收對象，如醫院等，實際協助的確是有減碳需求的產業。

彭啓明指出，「台灣淨零基金」則是導入民間創投量能，結合國內外減碳需求，與國內高碳排業者、創投業者、金融機構及能源業者合作，以國際級減碳新技術及實質減碳量者為標的物，協助全球及台灣減碳的加速推動。

彭啓明最後提到，透過基金3箭，可以協助台灣產業體質調整，增加國際永續競爭力，在綠色金融的推動下也能促進保險、創投等綠色投資，為市場注入活水，藉此增加綠色產業就業機會及綠領人才發揮的空間。

彭啓明 減碳 綠色 金融業

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