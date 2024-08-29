碳費三子法發布 環境部公開計算公式、優惠費率內容

環境部今天公布碳費3子法，包含收費辦法及優惠費率等規範，讓企業清楚知道排碳有價，以及如何透過自主減量計畫，減少碳排放及碳費負擔。

環境部今天公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法，自發布日施行。

根據環境部資料，收費對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，推估收費對象約500廠；溫室氣體排放量約155百萬公噸，約占全國總排放量54%。

在收費辦法中明訂，碳費公式為「收費排放量乘以徵收費率」，徵收費率目前尚待碳費費率議會中討論。「優惠費率」部分則在指定目標及自主減量計畫辦法中設計。

指定目標包含2大方向，業者可透過達成「行業別指定削減率」或「技術標竿指定削減率」適用優惠費率（A、B方案）。指定削減率為參考科學基礎減量目標（SBTi）、為各行業別設計的減量目標，需以110年為基準年；而技術標竿則是以達成2030年國家自定貢獻為前提所訂定的目標，以107至111年為基準年。

在自主減量計畫部分，需要先判別行業是否屬於「高碳洩漏風險行業」。高碳洩漏風險行業的收費排放量為「（年排放量－K值）乘以排放量調整係數值」；而非屬高碳洩漏風險行業收費排放量則是「（年排放量 - K值）」。

環境部說明，K值為起徵門檻，目前為2.5萬噸，未來會分階段下修為1.5萬噸、1萬噸；排放量調整係數值初期為0.2，後續分階段調整為0.4及0.6。

環境部指出，事業需於每年4月底前提交前一年度的自主減量計畫執行進度報告，符合執行進度者之年度即可適用優惠費率；若未依內容執行，將依法追繳該年度一般費率及優惠費率差額，並限期其完成改善，未改善將廢止其自主減量計畫。

事業單位若希望使用自願減量專案及抵換專案的減量額度（碳權）扣除收費排放量，為優先讓資金留在國內，以國內碳權扣減可加成1.2倍，但扣除上限不得超過收費排放量的10%；國外碳權抵扣上限則為5%。