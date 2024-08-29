公告碳費三子法！彭啓明指「邁入碳定價時代」 估企業這時首度繳納碳費

環境部長彭啓明29日宣布將公告「碳費三子法」，宣告碳費制度上路之後，我國正式邁入碳定價時代，未來政府也將結合公私部門基金，使得碳費制度成為台灣綠色成長的新動能。

彭啓明在碳費三子法公布記者會上坦言，碳費是一個非常棘手的問題，但今天碳費三子法公布後，也是進入排碳有價的日子，環境部成立以來的重要里程碑。

隨碳定價時代來臨後，彭啓明也宣布將啟動三大綠色基金，包括由國發基金挹注百億成立「綠色成長基金」；金管會用保險業及金融業資金，用於環境部跟經濟部合作的綠色科技服務平台鼓勵「綠色金融創新」；以及由創投公會提案，與能源業者投入減碳的「台灣淨零基金」。

環境部表示，碳費徵收目的為加快、加大減碳腳步，碳費制度上路後，如果碳費徵收對象都能提出自主減量計畫，推估到2030年可以減少37百萬公噸的排碳量，相當於2005年排放量的14％。

碳費費率審議會預估將於9月9日再度召開審議會。彭啓明指出，碳費費率訂定與徵收時程，預計今年10月底完成費率審議，明年元旦費率公告生效，明年5月試申報碳費（但不繳費），也就是這些排碳大戶要到2025年才需要第一次繳交碳費。

環境部表示，未來也將與經濟部召開10場以上的說明會，保留充分的時間給事業單位準備及規劃到2030年之減碳措施，尋求最適合的減量途徑與技術，輔以優惠費率及經濟部相關協助機制。