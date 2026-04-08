【即時短評】執政者重判柯文哲升高對立 迫使在野藍白鞏固制衡

柯文哲案一審重判17年，柯文哲個人政治前途顯得黯淡，法律判決背後的政治算計已向大家明示，為了大局，藍白合作不只是個別的政治生存需要，更是政治制衡的最後防線，確保一個容許異議的民主空間。

司法訴訟不一定揭露全部事實，無論控方，被告，乃至判決的法官，都只是憑著論述進行，檢察官論述一套，被告辯護時，又是論述一套，法官判決時，仍然要有一套論述，在這個論述過程當中，無論檢察官或法官多麼自許勇於任事，各自說出了一套事實，都無法避免混雜了不為外人道的算計，單純的司法並不存在，政治人物的訴訟必然帶來政治效應。

這個效應在台北地院對京華城案重判柯文哲17年後，柯文哲政治生命面臨重大危機，台灣原本就缺乏公眾信任的司法，再次讓外界懷疑政治介入的可能，國民黨威權統治時期，從戒嚴時期的軍法箝制，到後來的一般法庭，總有說不完的政治黑暗內幕，高舉改革大旗的民進黨當政以來，也從來沒有讓人們對於這套司法體系感到放心。

司法判決難令眾人滿意，總有人質疑判決是否展現正義還是政治選擇，但柯文哲案如同鏡子，映照出司法體系差別待遇。柯文哲判決前被長期羈押，檢方毫不放鬆施加柯文哲的壓力，但是在社會上沸沸揚揚的超思雞蛋案、光電爭議，甚至雜貨店變成軍火商，這些牽涉官民不當往來的疑慮，司法體系顯得步調緩慢，或者根本無視。司法的社會觀感受影響，中間選民冷眼旁觀判決，形成一股不認同執政者政治操弄司法的情緒，毫不令人意外。

柯文哲當選台北市長前後，都是以遊走藍綠之間的戰術，各方開火，藉著與四處衝突，凸顯個人獨特，這是高度個人色彩的柯文哲風格，柯文哲的一審判決，已使這種個人風格是否還能再創政治高峰受到考驗，柯文哲的領袖魅力受到司法干擾，接替柯文哲領導民眾黨的黃國昌，這段期間以來，將民眾黨作為一股政治力量，轉化為國會堅定純粹的抗爭者，針對議題採取攻勢，以議題為戰場，與國民黨策略合作，朝野對抗，涇渭分明。

不論柯文哲個人命運，民眾黨與國民黨彼此都需要合作，立法院表決只有票多與票少，不存在左右逢源的幻想，要制衡民進黨政府，只有兩黨合作，重判柯文哲後，質疑司法公正，強化了這個合作建構政治防線的重要關鍵。面對一個不尊重國會的政府，若是在野分散力量，只會被各個擊破，民進黨政府重判柯文哲，讓藍白陣營清楚明瞭自身的環境，有如納粹攻打蘇聯史達林格勒，退此一步，即無死所，只有在野堅定合作，才能確保彼此生存空間，維護一個容許異議的民主空間。