不只官司 陳佩琪曝監院「再補一腳」

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案，一審遭判刑十七年。柯文哲妻子陳佩琪接受聯合報專訪時透露，監察院近日已發函，要針對給予柯文哲個人使用的金額追加行政裁罰，沒入兼罰緩合計逾兩千萬元。「法院判完刑期後，監察院又再補踢一腳。」

陳佩琪說，她跟柯文哲最後恐只能「孑然一身」變賣所有身家，才能應付接下來的局面。

陳佩琪指出，二○二二年協助台灣民眾黨的部分捐款，被認定是提供柯文哲「自由運用」，雖非供其私人花用，但監察院仍認定相關款項申報不實，近日再度發函要沒入並罰款，沒入約一三五○萬元，加罰款共計超過兩千萬元。

「最可笑的是木可公司被判公益侵占罪。」陳佩琪談起柯案官司仍忿忿不平指出，前總統陳水扁的扁帽工廠、前總統蔡英文的小英商號，以及賴清德總統的賴桑小舖，都是成立私人商業公司，販售競選小物；如果木可賣小物的錢被法官認定為政治獻金，未入專戶、進入私人公司構成公益侵占或貪汙，「陳水扁、蔡英文、賴總統不也一樣違法？」

陳佩琪也提到，她公公柯爸病危往院時，柯文哲短暫獲釋的時間都用來探望父親，沒想到檢方抗告成功後，法院立刻要求柯返回報到，甚至說「你現在已經是犯人」。

她感嘆：「柯文哲是廿五年重症醫師、八年首都市長和五年黨主席，只想要一個公平的對待也很困難。」今年的清明節，她跟柯文哲去幫柯爸掃墓，擲了多次才有筊，柯爸「死不瞑目」。

陳佩琪指出，柯文哲在看守所出現血尿狀況，疑似腎結石，卻因在羈押禁見狀態，無法及時接受檢查，身為配偶、也是醫師的她，連第一時間進病房探視，也須等法官裁定，「柯文哲就像一個踽踽而行的小螻蟻，北檢跟法官想踢一些沙把它埋了，但因為很堅韌，埋不了，又想要一腳把它踩死」。

針對陳佩琪指控，蔡英文辦公室回應表示，二○一二年總統大選期間的募款與經費申報均依法辦理，三隻小豬等小額捐款設實名登記機制，符合政治獻金法身分及金額限制，資金運用也依法核銷並申報。陳佩琪則表示，她是指三家私人商業公司賣小物的政治獻金，並向監察院的申報資料，而非選舉時設的政治獻金專戶申報資料。