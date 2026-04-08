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陳佩琪：不悔同意柯文哲從政 願做後盾

聯合報／ 記者王小萌劉懿萱／專訪

民眾黨前主席柯文哲京華城等案，一審遭重判十七年。柯妻陳佩琪接受聯合報專訪時仍表示，不後悔同意柯文哲從政。至於傳出可能代夫出征參選，陳佩琪說，她已六十五歲，不會再把自己的生命放在選舉這件事情上。

她引用歌手鳳飛飛的一句話「一生活得精彩、過得快樂」，不希望自己留下遺憾，她先生從政也是一樣。

柯文哲一審遭判刑十七年，若二審沒有改判、翻案，恐失去參選總統資格。是否會想「代夫出征」？陳佩琪表示，「五十而知天命、六十而耳順、七十而從心所欲」，她到了這個年紀，對自己人生的定位與命運，已經有很清楚的想法：她不是一個很會講選舉語言的人，也不覺得自己適合走選舉這條路。

陳佩琪表示，她不會再把自己的生命放在選舉這件事情上；但柯文哲不一樣，一直都有那樣的能力，只是，柯文哲從去年九月八日獲交保至今七個月，從來沒有跟她談過任何選舉，「無論是二○二八總統大選，還是外界常講的參選台南或高雄市長」。

陳佩琪說，柯文哲曾說過：「我不管在什麼位置，都不一定非得靠選舉，才能對台灣做出最大的貢獻。」她認為，對柯文哲來說，選舉從來不是人生唯一的目標，「能選，柯文哲會思考；不能選，柯文哲也可以在現有的位置上，持續為台灣社會做出最大的貢獻」。

陳佩琪指出，鳳飛飛過世前留下一段話：「我的人生雖然沒有很長，但活得精彩、過得快樂」，人生短短幾十年，想做什麼就去做。

柯文哲一直想用更高的位置和更大的力量去幫助台灣，讓台灣變得不一樣，如果只是因為她的反對，讓柯沒有辦法去做，她不願承擔這樣的人生遺憾。

陳佩琪說，她現在最大的功能就是把先生照顧好，做柯文哲的後盾；她的專業是在醫療，擅長是把每個人照顧好，但那不是那種可以做政策領導的人。

柯文哲 京華城 陳佩琪

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