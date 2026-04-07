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不被當人看！陳佩琪控檢廉搜索蠻橫 北檢澄清：查扣72本存摺均移送法院
民眾前主席柯文哲遭重判後，柯妻陳佩琪接受本報專訪時還原2024年8月30日檢廉搜索住家過程，指控執法人員態度蠻橫，根本不把她當人看，且稍微有點重量的物品都異常執著，試圖尋找大筆現金，甚至檢察官從櫃子翻出牛皮皮包時，還語帶諷刺地說「陳醫師，妳真有錢啊，買這麼貴的皮包！」
台北地檢署指出，有關媒體報導檢察官於京華城案柯文哲住處搜索時，對在場人稱「陳醫師，妳真有錢啊，買這麼貴的皮包！」，與事實不符。
北檢表示，偵辦團隊均依法定程序蒐集證據，嚴守正當法律程序原則，且是在提出相當的事證釋明搜索必要性後，向台北地院聲請搜索票獲准，依法執行搜索；於搜索現場發現與本案有關之證物，均依法扣押。
至於陳佩琪受訪時指出，檢方還不斷叫她回想是否有不明財產，或看到任何有價值物品，都會聯想是沈慶京送的，但他們翻箱倒櫃4小時，卻什麼都沒搜到，只搜走保險箱、她本人及父母、小孩約100本存摺。
據了解，北檢在柯文哲住處共查扣存摺計有72本，均依法移送法院審理。
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