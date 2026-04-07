不被當人看！陳佩琪控檢廉搜索蠻橫 北檢澄清：查扣72本存摺均移送法院

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等案，一審遭重判17年；儘管提及柯文哲多次遭受缺乏基本人權般待遇，柯妻子陳佩琪接受本報專訪時仍表示，不後悔同意柯文哲從政。她引用歌手鳳飛飛的一句話「一生活得精彩、過得快樂」，柯文哲想用更高的位置和更大的力量去幫助台灣。至於傳出有代夫出征參選可能，陳佩琪說，她已65歲，不會再把自己的生命放在選舉這件事情上。

2026-04-07 08:37