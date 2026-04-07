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獨／專訪陳佩琪：代夫出征？60知天命 沒有選舉從政的使命

聯合報／ 記者王小萌劉懿萱／台北即時報導
專訪陳佩琪。記者許正宏／攝影
專訪陳佩琪。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城等案，一審遭重判17年；儘管提及柯文哲多次遭受缺乏基本人權般待遇，柯妻子陳佩琪接受本報專訪時仍表示，不後悔同意柯文哲從政。她引用歌手鳳飛飛的一句話「一生活得精彩、過得快樂」，柯文哲想用更高的位置和更大的力量去幫助台灣。至於傳出有代夫出征參選可能，陳佩琪說，她已65歲，不會再把自己的生命放在選舉這件事情上。

陳佩琪指出，她最近很喜歡鳳飛飛，鳳飛飛在過世前有留下一句話，「我的人生雖然沒有很長，但活得精彩、過得快樂」。她一直很認同這句話，因為人生真的很短，尤其當醫生看過太多生離死別，明天跟意外哪一個先到，真的不知道，所以人生短短幾十年，想做什麼就去做。

陳佩琪說，她常常在想，如果哪一天離開這個世界，不希望自己留下遺憾，覺得本來可以做什麼、改變什麼，卻因為反對聲音沒有去做。先生從政也是一樣，柯文哲一直想用更高的位置和更大的力量去幫助台灣，讓台灣變得不一樣；如果只是因為她的反對，讓柯沒有辦法去做，她不願承擔這樣的人生遺憾。

至於柯文哲遭判17年已失去參選總統資格，是否會想「代夫出征」？陳佩琪表示，到了她這個年紀，常講「五十知天命、六十耳順、七十從心所欲」，她對自己人生的定位與命運，已經有很清楚的想法：她不是一個很會講選舉語言的人，也不覺得自己適合走選舉這條路。

陳佩琪指出，她現在最大的功能就是把先生照顧好。如果未來柯文哲出來，她會以醫師的角色，幫柯安排好所有門診，把身體照顧好；在家庭裡，她會把孩子、公婆都照顧好，做柯文哲的後盾。她的專業是在醫療，更擅長每個病人仔細去看，把每個人照顧好，但那不是那種可以做政策領導的人。

陳佩琪說，她現在已經65歲，不會再把自己的生命放在選舉這件事情上，也不覺得自己在選舉上還有什麼特別能發揮的地方，但柯文哲不一樣，一直都有那樣的能力。只是從柯9月8日出來到現在七個月中，從來沒有跟她談過任何選舉，無論是2028，還是外界常講的台南、高雄。

她提到，柯文哲曾說過一句話，「我不管在什麼位置，都不一定非得靠選舉，才能對台灣做出最大的貢獻。」外界常說，判決出來之後他的政治生命是不是就結束了，陳佩琪並不這麼看，她認為對柯文哲來說，選舉從來不是人生唯一的目標。能選，柯文哲會思考；不能選，柯也可以在現有的位置上，持續為台灣社會做出最大的貢獻。

柯文哲 京華城 陳佩琪

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