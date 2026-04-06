柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

民眾黨前主席柯文哲因京華城案重判引發多方關注，這場審判前後歷455天，記者長期在法庭內實際觀察，即使羈押期間，柯文哲出庭時多數坐著直挺挺、緊盯眼前電腦上的紀錄；交保後更多數是在人群簇擁下現身法院，有了底氣的他，法庭陳述砲火猛烈，但不太聚焦法律爭點，不時點名檢察官說教，堪稱最愛Cue檢察官的被告。

京華城案2024年12月26日移審分案，到2026年3月26日一審宣判，前後歷455天，柯的辯護律師團分工是鄭深元主攻貪汙，陸正義專注政治獻金，蕭奕弘就「小沈1500」證據能力有更深著墨，3人對決公訴主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、女檢察官陳思荔。

柯文哲從檢方偵查初期就不是一般的被告，檢方從發動搜索到聲押，花了近兩天，不僅是否疲勞訊問引發爭議、聲押過程抓放曹的戲碼更引起不少話題；起訴後法院審理期間，他不但曾當庭要法官獨處時想一想，「10年後怎麼看這個案子」，更常看到的是，他在法庭上多次指控檢察官製造冤獄、仇視檢察官的言行。

比方說，柯文哲對偵查檢察官林俊言辦案不滿意，發現林俊廷名字與林俊言差1個字，某次遷怒林俊廷「你是林俊言的弟弟嗎？」為顧全官司大局，林俊廷冷處理，檢方私下覺得柯在大庭廣眾下開別人名字的玩笑，為人不厚道。

公訴檢察官廖彥鈞在最後辯論階段，借柯辯護人提「動物農莊」書籍「所有動物一律平等」概念為引喻，控訴容積率應具公平性，辯論時慷慨陳詞內容，在網路上引發熱議。不過，柯文哲受審判之初，對檢察官體系不熟悉，曾一度誤為廖彥鈞是「主任檢察官」，更當著他面，多次抨擊檢方。

有次開庭休息期間，柯文哲更是大罵坐在對面的檢察官，有沒有良心？廖彥鈞雖未當庭與他對嗆，但在最後辯論時出大絕招，或許也打動法官。

此外，有一次合議庭勘驗柯在市長時於市議會備遭議員詢問京華城容積率的影片，律師說，柯文哲「抓頭」表示對容積率外行，陳思荔說「抓頭」所代表的意義，並沒有明確的解釋，不能以此認定柯不知情。

在柯應否續行羈押禁見時的審理庭上，陳思荔因在法庭上表示「本案有人斷章取義、帶動輿論風向，是絕無僅有的壓迫司法手段」；柯因此對陳思荔印象深刻，有一次開庭忽然指名陳思荔在「瞪」他，隨後又解釋「是我先瞪她的啦！」

法院審理初期，包括柯文哲與威京集團主席沈慶京兩人的律師團在法庭上炮火猛烈，不僅重話抨擊檢方、更屢屢彈劾檢方提出的證據，成為媒體報導焦點；北檢為搶回輿論的話語權，後來增派「重砲」檢察官姜長志、黃琬珺，柯與姜長志多次在法庭上和柯直接交鋒，也讓開庭時新聞不再只有柯罵人的話。

熟悉社群、也常寫法律白話文的姜長志，在法庭上多次和律師針鋒相對。有次開庭，姜嗆「不管誰執政，犯法就要去坐牢」，當庭被多名律師圍剿、質疑與勘驗證據何干？姜長志槓稱：「我說誰執政犯罪都要坐牢，哪裡說錯？」看到檢察官跟律師槓不停，柯文哲突然冒一句「好啦，算你厲害！」但也不甘示弱反嗆：「勾結媒體的司法人員也要被關」。柯後來用「胖胖的檢察官」形容姜。

由於開庭時不時出現火爆對話，還有旁聽民眾附和柯文哲的喊話，法官在開庭過程中不時要求維持法庭秩序，審判長江俊彥更一度有感而發說出：「台灣司法已經很脆弱了，不適合一再批評」。「台灣司法很脆弱」這句話後來也被柯文哲多次引用。

台北地檢署檢察官陳思荔。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署檢察官廖彥鈞。圖／桃園地檢署提供

台北地檢署檢察官姜長志。圖／劍青檢改提供。