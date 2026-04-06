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陳佩琪嗆明赴監院調扁帽工廠申報資料 駁「我們的錢」是犯罪自白

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）。記者蘇健忠／攝影

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，台北地方法院一審判決17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲妻子陳佩琪今天表示，台灣的律法不用講求實質證據，只要「有人說」就能證明有犯罪，自己將在明天開工日到監察院，申請調閱扁帽工廠、小英商號及賴桑小舖的政治獻金申報資料。

陳佩琪上午在臉書發文指出，1987年醫學系畢業，她就進入職場工作，期間歷經結婚、丈夫赴美留學，往後三個小孩出生，其中老大被發現有發展障礙，自己仍然沒有離開職場，2011年發現肺腺癌開刀，也只是請完當年的年休，直到2024年9月27日才正式退休。

陳佩琪說，醫師在退休的那一刻，經常自嘲生涯當中遇到幾次醫療糾紛、被病家提告幾次或上過幾次法院，可能是走小兒科的關係，再加上她的個性謹小慎微，沒有遇到真正被告上法院、需要出庭答辯的醫療糾紛，不過還是會有被投訴、寫報告等相關經驗。

陳佩琪指出，2024年8月30日，自己第一次被叫進地檢署問話，也是生平第一次被當作「賤人、賤狗」看待，如此沒有尊嚴地被檢察官輕虐，「我就是賤人賤狗啦，先生選舉成王敗寇，只能任人宰割 ，我能說什麼呢？只能叩謝賴皇恩吧，至少比睡在冰冷偵訊室地板的先生好一點就是了。」

陳佩琪表示，最近在媒體上不斷有人自稱律師，然後說「陳佩琪說我們木可的錢」，聲稱這就是「陳佩琪承認侵佔了木可錢的證據」，不但講到美嘴是泡，竟然還有媒體大幅引用報導，原來台灣的律法不用講求實質證據，只要「有人說、那個人說」就可以證明有犯罪。

陳佩琪還說，只要和市長見面掛著一抹微笑走出來，就會是兩人「合謀犯罪、圖利建商」的鐵證，至於捐入政黨的政治獻金專戶，本人不知道也可以用貪汙收賄判刑13年，「檢察官敢用這種證據起訴， 法官也判得下去也是哀！台灣No.1，世界誰比得上台灣。」

陳佩琪指出，有人說憑什麼叫私人公司負責人提供資料給她參考，扁帽工廠、小英商號及賴桑小舖都是民進黨開的公司，「不會幫我的啦」，目前就等監察院提供政治獻金申報資料，連假期間無法提供就只能等開工日。

柯文哲 京華城 陳佩琪

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