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柯文哲稱陳佩琪跪地擦地駁貪 她嘆鄉愿情勒：不代表不愛錢啊！

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北地院將京華城案言詞辯論及宣判過程公開上網，成法庭錄音錄影公開播送實施辦法上路首例。台北市前市長柯文哲去年十二月廿四日言詞辯論時，陳述激動。圖／翻攝自台北地院刑事科
台北地院將京華城案言詞辯論及宣判過程公開上網，成法庭錄音錄影公開播送實施辦法上路首例。台北市前市長柯文哲去年十二月廿四日言詞辯論時，陳述激動。圖／翻攝自台北地院刑事科

民眾黨前主席柯文哲京華城等案，台北地院昨公開庭審影像，柯在言詞辯論時哽咽強調生活節儉，並提及妻子陳佩琪跪地擦地板，直言「我們家沒有傭人」駁貪汙指控。台灣基進港湖擬參選人吳欣岱說，「讓自己老婆跪地上擦地板，只證明沒想花錢減輕老婆負擔，不代表不愛錢啊。」

吳欣岱說，她真的很討厭「華國人」那套公私不分、鄉愿情勒的敘事方式。尤其看到柯文哲說，自己當市長時，市長夫人、年收四百萬的女醫師陳佩琪，還要跪在地上擦地，藉以說明自己很節儉、不會貪汙，「這話聽來，實在覺得很厭倦。」

吳提到，她在診間也看過多少開賓士、戴名錶的人，卻連兩三百塊的掛號費都不想給。「一個人對自己生活花費的選擇，本來就不等於他的價值觀，更不等於他在面對利益誘惑時的自制力。」特別是有一些自卑心態的人，分不清價格和價值的差別，誤以為有上億的房子就代表生活富有，有台大的學歷就代表充滿智慧。

柯文哲 京華城

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