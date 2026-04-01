【專家之眼】從法庭走上街頭 誰讓正義變質？

「司法是正義的最後一道防線」，但當這道防線出現裂縫，人民還能把正義寄託在哪裡？近來柯文哲案一審判決，引發的討論多集中在「是否有罪、罪有多重」，但比起結果，更值得警惕的，其實是過程。更重要的是，這場判決已不只是法律問題，而是迅速外溢為政治動員的引信，牽動整體政局。

在法治國家，刑事審判不只是為了「抓壞人」，更在於國家行使刑罰權時，是否始終受到程序與證據的嚴格拘束。一旦程序鬆動，受影響的不只是個案，而是整體制度的可信度。如果為了定罪而放寬標準，那麼今天是政治人物，明天就可能是任何一個普通人。

從整體輿論觀察，本案至少釋出幾個令人不安的訊號。首先，是偵查與蒐證是否恪守法治底線。刑事追訴固然重要，但若讓人產生「結論先行、再補程序」的觀感，法治與人治的界線就會開始模糊。當人民不再單純相信證據，而是用政治立場解讀司法結果，司法信任自然動搖。

其次，是審判中檢辯力量失衡的問題。檢察官代表國家、資源充足，被告則處於弱勢，尤其在羈押狀態下更為明顯。若法院未積極維持程序對等，社會容易產生近似「兩個打一個」的失衡印象。法院不只是裁判勝負，更是確保比賽公平的守門人；一旦這道防線鬆動，公信力就會被侵蝕。

再者，羈押與交保的裁量，應回歸必要性與比例原則。羈押本是例外，而非常態；交保也不應變成變相處罰。若限制人身自由成為慣例，不僅影響被告權利，也會削弱其防禦能力。當社會普遍感受到「先限制、再審判」，程序正義便難以令人信服。

此外，判決說理方式同樣關鍵。刑事審判強調「以證據說話」與無罪推定，必須用具體證據證明犯罪，不能用推測補足不足。若在缺乏直接證據下，以「可能存在對價關係」作為定罪基礎，將使證據與推論的界線模糊。當「可能」逐漸取代「確信」，法律標準也隨之鬆動。

更令人憂心的是，若連行為人的表情或互動，都可能被解讀為犯罪依據，等同以主觀推測取代客觀證據。當「感受」與「印象」進入裁判理由，人民將難以預見法律界線。法律若失去可預測性，帶來的不是秩序，而是不安。

然而，本案的影響，早已超出法庭。隨著判決出爐，引發街頭集會，在野力量迅速集結，政治氛圍由競爭轉為對抗。原本多方競逐的格局，逐漸轉為陣營對立，甚至帶有集體動員的色彩。當司法案件成為政治動員的核心議題，司法與政治之間的界線，也變得更加模糊。

當人民對司法失去信任，政治自然會進場填補空缺；政治動員又反過來加深對司法的不信任，形成惡性循環。司法原本應該是化解爭議的終點，卻可能變成衝突升高的起點。

程序正義的價值，在於它同時保障人民，也約束國家權力。它確保每一個人，即使面對龐大公權力，仍能站在相對公平的位置上。「只有透過程序正義而發現的實體正義，才是正義」，這不只是理念，而是法治國的根本。

司法不該成為政治風向的延伸，也不能在壓力下調整標準；同樣地，政治也不應過度消費司法個案，否則只會加深社會撕裂。

在法治國家，判決嚴謹不是加分，而是最低標準；若連此都動搖，司法的正當性將無從建立。唯有堅守程序、回歸證據、平衡權利，司法才能成為人民信賴的最後防線；否則，當司法從解決衝突的制度，變成激化對立的工具，那才是最深層的危機。