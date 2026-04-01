法庭公播若成趨勢 法界憂鏡頭下審判失真

柯文哲案審理與宣判庭公開播送，由於是事實審首次法庭實況，公播一天後相關社群反應偏向正面評價，後續影響難估。法界人士認為，法庭公播如成為未來趨勢，審判結果是否因當事人皆處於鏡頭壓力下而失真，頗值得憂心。

司法院官員指出，當初法庭公播在立法院司法及法治委員會討論時，藍白均未要求「直播」，而是聚焦於「公播」，最終三讀通過法院組織法修正條文草案，也是民眾黨提出的版本。

法界人士說，職業法官聽訟後對案件作出的判決，經過法庭實況公播後，國人可以自行判斷判決是否合理或正確，不過，有沒有人會因政治立場不同而擷圖改作誤導判決真意、傷害司法信任度，要再觀察。而過去常聽到被告或律師說司法不公，審判公開播送是讓民眾了解司法程序如何進行，不失為法治教育的一種，不過，法庭公播不是目前司法最為人詬病之處，檢察官被質疑受政黨影響選擇性辦案，就不是審判公播可以解決的問題。

北部一名檢察官說，柯文哲是知名度高的被告，不在意別人知道有案在身，但網路公播的範圍是全世界，將其他默默無聞的被告受審過程向全世界公開，有無過度侵犯被告人權的問題？有無與現行給予更生人教化的刑事政策違背？是可討論的細節。

有法官表示，矚目案件適度公開可滿足人民知的權益，不必透過轉述了解法庭動態，但法庭公播無論法官、檢察官或當事人都承受一定壓力，是否平常心行使職權及陳述？都會影響判決結果。

司法院官員說，法庭公播有諸多疑慮，包括當事人隱私權、降低證人及鑑定人作證意願，尤其是無法排除妨害公正審判的疑慮，司法院始終反對法庭內容公開播送，因此未提出院版修正草案。

他認為，如今自媒體短影音盛行，重製技術簡易普及，法庭公播的影音內容極易被斷章取義、有目的性的利用，進而影響輿論危及公平透明審判，因此司法院目前並無擴大適用公播的規劃，而柯案為公播首例，司法院也會蒐集並研究相關影響。