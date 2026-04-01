司法首例 柯文哲案公播 宣判影片流量高

民眾黨前主席柯文哲涉貪案上周四宣判，柯被依違背職務收賄等罪判刑十七年、褫奪公權六年。柯審判中聲請法庭公開播放言詞辯論、宣判影片獲准，台北地方法院昨上午影片上架，柯聽判時影片流量暴增，成為一波話題。柯昨表示，庭審畫面公開「至少讓外界有機會知道事實真相」。

柯文哲自認在媒體上是絕對弱勢，事實不是像檢方或法官所述，唯一的機會透過法庭辯論讓社會知道，但法庭時間太長，民眾也無法從頭看到尾，最後還是「比賽剪接」，至少一些願意追求事實真相的，有機會能知道。柯重申「沒有任何錢到我私人口袋」，調查到抄家滅族程度也沒查到什麼，將來台灣人民會對司法不信任，對司法信任度的後遺症太大。

新修正的法院組織法規定「公開播送的時間，至遲不得逾該案件裁判宣示或公告後五日」，柯文哲案公開播送，成為法律修正後准許公開播送的首例。法院共上架十六段影片，其中，三月廿六日下午二時卅分宣判當天，影片長度二分五十一秒最短，實況最長影片是去年十二月十九日的辯論程序庭，長達三小時廿分四十二秒，但「最短影片」在網路上衝出最高流量。

從宣判庭的影片觀察，有人認為柯文哲聽到自己重判時表情「微笑轉凝重」，有人解讀「沒有太多變化」。法界認為，法庭公播與看電視、電影或經精心剪輯的法庭新聞大不相同，攝影鏡頭自法檯後方朝檢、辯席位錄製，旁聽者也入框，畫面呈現單一，流程大部分枯燥且冗長，法庭實務與民眾預期目睹「檢、辯交鋒」有相當落差。

合議庭依司法院頒布的「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」裁定京華城案全案十一名被告言詞辯論、宣判時錄音錄影全程播送，但不含相關被告的量刑辯論、最後陳述等內容。

柯文哲於貪汙案審理期間，依法院組織法規定聲請法庭直播，合議庭審酌認為案件涉及重大公共利益、為社會矚目案件而裁准，但又認為「直播」恐致生難以回復的損害，裁定事後再公播。

十一名被告中，會計師端木正對原公開播送裁定提抗告，經高院撤銷一審裁定，端木正因所涉罪名不符合公開播送要件，端木在出現於公播中；北市都委會前執秘邵琇珮聲請就她的部分變聲、變像或以其他去識別化處理，合議庭准許。