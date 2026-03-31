京華城等案言詞辯論及宣判影音公開 陳智菡控司法院掐頭去尾、東扣西扣

台北地方法院上周宣判京華城、民眾黨政治獻金等案，民眾黨前主席柯文哲聲請言詞辯論及裁判宣示影音今天公開播送。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，司法院篡改立法原意，法庭直播變成紀錄片，掐頭去尾東扣西扣，就是不讓人民看到完整片段。

台北地方法院審理京華城、民眾黨政治獻金等案，柯文哲去年聲請言詞辯論及裁判宣示所為的錄音、錄影公開播送。北院今天依法將相關影音上傳至「台北地院刑事科」YouTube頻道，其中合議庭在3月26日一審宣判的錄影，截至傍晚成為觀看次數最多的片段。

陳智菡稍早在臉書發文表示，2017年前總統蔡英文親自召集司改國是會議，決定在權衡確保人民知的權利、訴訟當事人公平審判權，還有被告、證人及關係人的人格權與實現公開透明等正當法律程序原則之下，1年內要研議法庭直播的範圍與條件。

然而，陳智菡說，2025年民眾黨致力推動司改國是會議結論，結果立法院三讀通過的修法，竟然被司法院亂改一通，「不知道是在哪一場不知名的會議裡，偷偷竄改立法原意」，直接把法庭直播變成紀錄片，甚至還掐頭去尾東扣西扣，就是不讓人民看到完整片段。

陳智菡還說，中華民國有檢察官會偽造筆錄，司法院還有大官會曲解法條，台北市議員苗博雅則只會瞎扯怪罪民眾黨主席黃國昌。

立法院會去年6月三讀修正法院組織法部分條文，明定法庭直播相關規定，其中法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採用「原則不公開、例外公開」，至於審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。