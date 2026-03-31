快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案庭審畫面公開 柯文哲：至少讓外界有機會知道真相

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）今陪黨籍嘉市長參選人張啓楷（右）掃街拜票。圖／民眾黨嘉義黨部提供
民眾黨前主席柯文哲（左）今陪黨籍嘉市長參選人張啓楷（右）掃街拜票。圖／民眾黨嘉義黨部提供

民眾黨前主席柯文哲今陪黨籍嘉市長參選人張啓楷掃街拜票，中午在劉里長雞肉飯的店門口受訪，針對京華城案庭審畫面公開，他認為因黨媒體上弱勢，至少讓外界有機會知道事實真相；至於國民黨主席鄭麗文將訪北京，他說「兩岸可以交流，但原則要把握住」。

媒體詢問台北地院今公開京華城案的法庭言詞辯論、宣判影片，民眾黨前主席柯文哲說，因他們在媒體上是絕對弱勢，公開透明讓社會來評論，因事實上不是像檢方或法官所述，唯一的機會是法庭上辯論讓社會知道，但法庭時間太長，民眾也無法從頭看到尾，最後還是「比賽剪接」，至少一些願意追求事實真相的，有機會能知道。

媒體詢問背信案部分屬二審確定，此恐怕成為最早定案的官司，另還有五大案在北檢調查的看法？柯文哲說，最重要是「沒有任何錢到我私人口袋」，且調查已到抄家滅族程度也沒查到什麼，將來台灣人民會對司法不信任，對司法信任度的後遺症太大。

柯文哲還說，檢察官辦柯文哲案子，是否要用同樣標準追究以前的人？同樣標準去要求以後的人？還是擺明只辦柯文哲？法律唯一目的是維持社會公平正義，不能讓司法失去社會信任度，他被蔡正元嘲笑「怎麼那麼天真，台灣怎會有公平的司法」，那一般國民該怎辦？

媒體問民眾黨對於鄭習會立場，柯文哲表示，民眾黨兩岸政策是台灣自主、兩岸和平，先決條件是台灣自主，台灣要擁有目前政治制度和生活方式，在台灣主體性、自主性鞏固條件之下，5個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，他個人辦過8次雙城論壇、世大運，沒讓台灣矮化，還增加台灣國際可見度，所以「兩岸可以交流，但原則要把握住」。

民眾黨嘉市長參選人張啓楷說，柯文哲選總統時，賴清德總統曾說若有機會與習近平吃飯，最想請對方喝珍奶，希望不要變成鄭麗文去就被扣紅帽子，也盼鄭麗文與習近平碰面，多幫台灣爭取福利，且是對等、有尊嚴，帶很多有利於台灣的好處回來，要正向去看，拜託民進黨不要一味抹黑。

柯文哲 京華城 張啓楷

延伸閱讀

凱道怒吼 柯文哲批司法不公摧毀台灣新政治

柯文哲涉京華城案今宣判 衝擊台灣未來政治版圖

柯文哲批檢方 已故岳父帳簿都要查

柯文哲遭判刑17年　鄭麗文：對國家團結種下不安種子

相關新聞

京華城案庭審畫面公開 柯文哲：至少讓外界有機會知道真相

民眾黨前主席柯文哲今陪黨籍嘉市長參選人張啓楷掃街拜票，中午在劉里長雞肉飯的店門口受訪，針對京華城案庭審畫面公開，他認為因黨媒體上弱勢，至少讓外界有機會知道事實真相；至於國民黨主席鄭麗文將訪北京，他說「兩岸可以交流，但原則要把握住」。

京華城等案言詞辯論及宣判影音公開 陳智菡控司法院掐頭去尾、東扣西扣

台北地方法院上周宣判京華城、民眾黨政治獻金等案，民眾黨前主席柯文哲聲請言詞辯論及裁判宣示影音今天公開播送。民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，司法院篡改立法原意，法庭直播變成紀錄片，掐頭去尾東扣西扣，就是不讓人民看到完整片段。

京華城案辯論宣判16段影片上網 柯文哲這段最多人看流量破萬

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，本月26日依貪汙違背職務收賄罪判柯應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，柯案言詞辯論、宣判影片今上午10點上架公開播送，網址為

首例！柯文哲涉貪言詞辯論宣判實況 今上午10時公開播放網址在這

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，本月26日依貪汙違背職務收賄數罪判柯應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，柯審判中聲請法庭公開播放言詞辯論、宣判影片獲准，影片今上午10點上架，公播網址為

京華城等案言詞辯論、宣判影音 北院3月31日公開播送

台北地方法院26日宣判京華城等案，依貪污等4罪判前台北市長柯文哲有期徒刑17年。本案依柯文哲聲請，言詞辯論及裁判宣示的錄...

柯文哲「不投降、戰司法」 若二審翻盤誰最該擔心？

民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金案，一審遭判刑17年，幾乎絕緣2028總統大選。昨天白營上凱道，國民黨不少政治人物也現身相挺，再度為「藍白合」營造氣氛。柯文哲也再次說他不會投降、不會屈服。只是平心而論，柯文哲的政治前途，已非操之在己，重中之重的，仍是接下來的官司進程。如果二審翻盤，柯文哲被輕判、改判，誰會笑得最大聲？誰又會最憂心忡忡？現實可能和想像不一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。