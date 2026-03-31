京華城案庭審畫面公開 柯文哲：至少讓外界有機會知道真相

民眾黨前主席柯文哲今陪黨籍嘉市長參選人張啓楷掃街拜票，中午在劉里長雞肉飯的店門口受訪，針對京華城案庭審畫面公開，他認為因黨媒體上弱勢，至少讓外界有機會知道事實真相；至於國民黨主席鄭麗文將訪北京，他說「兩岸可以交流，但原則要把握住」。

媒體詢問台北地院今公開京華城案的法庭言詞辯論、宣判影片，民眾黨前主席柯文哲說，因他們在媒體上是絕對弱勢，公開透明讓社會來評論，因事實上不是像檢方或法官所述，唯一的機會是法庭上辯論讓社會知道，但法庭時間太長，民眾也無法從頭看到尾，最後還是「比賽剪接」，至少一些願意追求事實真相的，有機會能知道。

媒體詢問背信案部分屬二審確定，此恐怕成為最早定案的官司，另還有五大案在北檢調查的看法？柯文哲說，最重要是「沒有任何錢到我私人口袋」，且調查已到抄家滅族程度也沒查到什麼，將來台灣人民會對司法不信任，對司法信任度的後遺症太大。

柯文哲還說，檢察官辦柯文哲案子，是否要用同樣標準追究以前的人？同樣標準去要求以後的人？還是擺明只辦柯文哲？法律唯一目的是維持社會公平正義，不能讓司法失去社會信任度，他被蔡正元嘲笑「怎麼那麼天真，台灣怎會有公平的司法」，那一般國民該怎辦？

媒體問民眾黨對於鄭習會立場，柯文哲表示，民眾黨兩岸政策是台灣自主、兩岸和平，先決條件是台灣自主，台灣要擁有目前政治制度和生活方式，在台灣主體性、自主性鞏固條件之下，5個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，他個人辦過8次雙城論壇、世大運，沒讓台灣矮化，還增加台灣國際可見度，所以「兩岸可以交流，但原則要把握住」。

民眾黨嘉市長參選人張啓楷說，柯文哲選總統時，賴清德總統曾說若有機會與習近平吃飯，最想請對方喝珍奶，希望不要變成鄭麗文去就被扣紅帽子，也盼鄭麗文與習近平碰面，多幫台灣爭取福利，且是對等、有尊嚴，帶很多有利於台灣的好處回來，要正向去看，拜託民進黨不要一味抹黑。