京華城案辯論宣判16段影片上網 柯文哲這段最多人看流量破萬

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，本月26日依貪汙違背職務收賄罪判柯應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，柯案言詞辯論、宣判影片今上午10點上架公開播送，網址為：https://tpd.judicial.gov.tw/tw/lp-11915-151.html。

法院上架影片共16段，其中，3月26日下午2時30分宣判當天的影片2分51秒最短，柯文哲宣判瞬間的表情曝光，16段影片上架之後，這段網路點閱率最高，中午過後已有上萬人次瀏覽，不過，但柯表情代表的意涵為何，各界有不同解讀、形容。

至於16段影片中法庭實況最長一段公播影片，是2025年12月19日的辯論程序庭，影片總長度是3小時20分42秒。

柯文哲今年3月26日下午2時30分出庭聽宣判。（圖／翻攝自台北地方法院YouTube頻道）