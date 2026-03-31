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京華城案辯論宣判16段影片上網 柯文哲這段最多人看流量破萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
柯文哲今年3月26日下午2時30分出庭聽宣判。（圖／翻攝自台北地方法院YouTube頻道）
柯文哲今年3月26日下午2時30分出庭聽宣判。（圖／翻攝自台北地方法院YouTube頻道）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，本月26日依貪汙違背職務收賄罪判柯應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，柯案言詞辯論、宣判影片今上午10點上架公開播送，網址為：https://tpd.judicial.gov.tw/tw/lp-11915-151.html

法院上架影片共16段，其中，3月26日下午2時30分宣判當天的影片2分51秒最短，柯文哲宣判瞬間的表情曝光，16段影片上架之後，這段網路點閱率最高，中午過後已有上萬人次瀏覽，不過，但柯表情代表的意涵為何，各界有不同解讀、形容。

至於16段影片中法庭實況最長一段公播影片，是2025年12月19日的辯論程序庭，影片總長度是3小時20分42秒。

柯文哲今年3月26日下午2時30分出庭聽宣判。（圖／翻攝自台北地方法院YouTube頻道）
柯文哲今年3月26日下午2時30分出庭聽宣判。（圖／翻攝自台北地方法院YouTube頻道）

柯文哲今年3月26日下午2時30分出庭聽宣判。（圖／翻攝自台北地方法院YouTube頻道）
柯文哲今年3月26日下午2時30分出庭聽宣判。（圖／翻攝自台北地方法院YouTube頻道）

柯文哲 京華城

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黃國昌嗆操弄司法的政黨會下台 徐國勇附和：國民黨下台啦

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說來都是時勢所然，台灣有2成5到3成的選民實在太厭倦了「在2顆爛蘋果挑比較不爛」的憋屈，他們不在乎藍綠誰勝誰負，只求「開心投票」，這股民氣成就了民眾黨創黨主席柯文哲「三分天下」的政治霸業。 說柯文哲一審重判不會鬆動「小草們」對柯文哲品牌信任都是騙人的，民眾黨會不會步上前面4個小黨，成為編號第5號的泡沫化政黨？貼在柯辦牆上有一張春聯，4個字，「馬的發柯」，左右兩端附上柯文哲的照片，第一眼看到的人會莞爾一笑。一字一字看，全是馬年應景的吉祥話，馬年順風順水的柯文哲，民眾黨在2026甚至2028選舉才有「大發」的可能。但將4個字連在一起念，它卻包裹著柯文哲與民眾黨當下的困境帶著濃濃不滿與不安定的情緒。

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