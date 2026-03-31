快訊

甩認子風波…74歲王文洋再傳新戀情！穩交20歲女大生「已見過王家人」

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

聽新聞
0:00 / 0:00

首例！柯文哲涉貪言詞辯論宣判實況 今上午10時公開播放網址在這

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，本月26日依貪汙違背職務收賄數罪判柯應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，柯審判中聲請法庭公開播放言詞辯論、宣判影片獲准，影片今上午10點上架，公播網址為https://tpd.judicial.gov.tw/tw/lp-11915-151.html

新修正法院組織法規定「公開播送的時間，至遲不得逾該案件裁判宣示或公告後5日」，柯文哲案公開播送，成為法院組織法修正後准許公開播送的首例。

台北地院今天上午發布113年度金訴字51號貪汙治罪條例等案件言詞辯論及裁判宣示之法庭錄音、錄影公開播送新聞稿。

新聞稿指出「本院113年度金訴字第51號貪汙治罪條例等案件之言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影，經本院114年度聲字第3245號裁定准予實施公開播送。本院依法院組織法第90條及法庭錄音錄影公開播送實施辦法之規定，定於115年3月31日上午10點於司法院指定之網站或平台公開播送」。

台北地院日前已於官方網站中的「便民服務」內建置「法庭公播」專區，今天上午10時會將本案的相關錄音、錄影檔案上傳。

柯文哲於貪汙案審理期間，依法院組織法規定聲請就言詞辯論及裁判宣示所為的錄音、錄影公開播送，合議庭審酌本案涉及重大公共利益、為社會矚目案件等，裁准聲請一部分。

柯文哲原本聲請標的為法庭「直播」，不過，合議庭裁定指出，如以即時公開播送方式，恐致生難以回復的損害，所以規定於裁判宣示或公告後播出，以便得以變聲、變像或其他無法直接識別個人的方式處理。

柯文哲 京華城 貪汙

延伸閱讀

京華城等案言詞辯論、宣判影音 北院3月31日公開播送

圖表看時事／柯文哲總統路受阻 為何判17年？圖解京華城11人罪名、刑度

一審重判17年 柯文哲：我絕對不會投降

整理包／一審被判17年！柯文哲京華城案爭議、指控罪名是什麼？重點QA一次看懂

相關新聞

首例！柯文哲涉貪言詞辯論宣判實況 今上午10時公開播放網址在這

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，本月26日依貪汙違背職務收賄數罪判柯應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，柯審判中聲請法庭公開播放言詞辯論、宣判影片獲准，影片今上午10點上架，公播網址為

京華城等案言詞辯論、宣判影音 北院3月31日公開播送

台北地方法院26日宣判京華城等案，依貪污等4罪判前台北市長柯文哲有期徒刑17年。本案依柯文哲聲請，言詞辯論及裁判宣示的錄...

柯文哲「不投降、戰司法」 若二審翻盤誰最該擔心？

民眾黨前主席柯文哲因京華城、政治獻金案，一審遭判刑17年，幾乎絕緣2028總統大選。昨天白營上凱道，國民黨不少政治人物也現身相挺，再度為「藍白合」營造氣氛。柯文哲也再次說他不會投降、不會屈服。只是平心而論，柯文哲的政治前途，已非操之在己，重中之重的，仍是接下來的官司進程。如果二審翻盤，柯文哲被輕判、改判，誰會笑得最大聲？誰又會最憂心忡忡？現實可能和想像不一樣。

黃國昌嗆操弄司法的政黨會下台 徐國勇附和：國民黨下台啦

民眾黨前主席柯文哲因涉貪一審遭判17年，引發支持者不滿，民眾黨昨舉辦「上凱道討公道」活動，民眾黨主席黃國昌批評，操弄司法的政黨應該下台。民進黨秘書長徐國勇今（30）日表示贊同，稱操弄司法的政黨一定會下台，就是國民黨、民眾黨。

柯文哲遭重判 貼在柯辦的諧音春聯會是民眾黨寫照？

說來都是時勢所然，台灣有2成5到3成的選民實在太厭倦了「在2顆爛蘋果挑比較不爛」的憋屈，他們不在乎藍綠誰勝誰負，只求「開心投票」，這股民氣成就了民眾黨創黨主席柯文哲「三分天下」的政治霸業。 說柯文哲一審重判不會鬆動「小草們」對柯文哲品牌信任都是騙人的，民眾黨會不會步上前面4個小黨，成為編號第5號的泡沫化政黨？貼在柯辦牆上有一張春聯，4個字，「馬的發柯」，左右兩端附上柯文哲的照片，第一眼看到的人會莞爾一笑。一字一字看，全是馬年應景的吉祥話，馬年順風順水的柯文哲，民眾黨在2026甚至2028選舉才有「大發」的可能。但將4個字連在一起念，它卻包裹著柯文哲與民眾黨當下的困境帶著濃濃不滿與不安定的情緒。

民眾黨凱道聲援柯文哲 她問：全黨挺一人剩盲目信任與濫情？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院一審判17年、褫奪公權6年，民眾黨昨上凱道辦大型集會聲援，台灣基進港湖議員擬參選人吳欣岱稱非常訝異。她問，當一個政黨的甲級動員，是為了討一個人的「公道」，那這個政黨，真的還可以超越任何東西嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。