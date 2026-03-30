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京華城等案言詞辯論、宣判影音 北院3月31日公開播送

中央社／ 台北30日電
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積獎勵等弊案，台北地院26日依違背職務收受賄賂等罪判他17年徒刑。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積獎勵等弊案，台北地院26日依違背職務收受賄賂等罪判他17年徒刑。圖／聯合報系資料照片

台北地方法院26日宣判京華城等案，依貪污等4罪判前台北市長柯文哲有期徒刑17年。本案依柯文哲聲請，言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影，將於31日公開播送，成為修法後首例。

北院早在3月26日宣判京華城、柯文哲政治獻金案之前，就已將本案言詞辯論的錄音、錄影檔案整理好，以因應法院組織法規定，「公開播送的時間，至遲不得逾該案件裁判宣示或公告後5日」。

北院已於官方網站中的「便民服務」內，建置「法庭公播」專區，截止30日晚間7時許，該專區仍顯示「目前尚無資料」，預計31日才會將本案的相關錄音、錄影檔案上傳，供民眾觀看。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，於民國113年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，並對柯文哲求刑28年6月。

柯文哲於北院審理案件期間，依法院組織法規定，聲請就本案言詞辯論及裁判之宣示所為的錄音、錄影公開播送。北院審酌本案涉及重大公共利益，復為社會矚目案件等理由，裁准聲請。

對於柯文哲聲請意旨提及，案件裁判宣示或公告後播出，已僭越法院組織法修法的立法意旨，不具效力。北院說明，若以即時公開播送方式，恐致生難以回復的損害，所以規定於裁判宣示或公告後播出，以便得以變聲、變像或其他無法直接識別該個人的方式處理。

對此，柯文哲、沈慶京、會計師端木正提抗告，台灣高等法院駁回柯文哲、沈慶京的聲請確定。有關端木正抗告部分，高院認為，端木正涉犯刑法行使業務上登載不實文書罪嫌，依法院組織法規定，屬不得公開播送案件，原審依職權裁定此部分公開播送，尚有違誤，端木正的抗告有理由，此部分應予撤銷。

至於柯文哲、沈慶京聲請部分，高院表示，原審依相關規定裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當的理由，核無違誤或不當，駁回聲請。據了解，柯文哲案是法院組織法修正後，首例准許公開播送裁定。

柯文哲 京華城

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