影／國民黨立委凱道聲援民眾黨活動 莊瑞雄批政治上的交易

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、副書記長黃捷上午舉行「輿情回應」記者會，首先批評藍白阻擋總預算及軍購特別條例。隨後針對民眾黨在凱道辦活動回應，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，柯文哲最好途徑應該是提起上訴，不該在街頭創設一個民粹的法庭，公審一審法官。

莊瑞雄指民眾黨在凱道辦活動，有20多位國民黨立委到場聲援。莊表示驚訝直言，這些國民黨朋友「人家在吃米粉，你在旁邊喊燙」，真的是在聲援柯文哲？司馬昭之心路人皆知，他們是希望能騙取小草的選票，且柯文哲怎會不知道，所以昨天這場造勢「其實是政治上的一個交易」，表面上是在聲援，其實是大家相互利用。

莊瑞雄認為國民黨到場的20多位立委就是懶惰，沒有去看整個判決書，就傻呼呼跑到凱道，但似乎也沒有人敢喊說柯文哲是清白的。柯文哲到底收了多少錢？哪些錢本來就該給他？當事人有沒有收到這筆錢？柯文哲都說他不知道，國民黨議員應該去看判決書，評斷是否合理。莊瑞雄表示民進黨團要再次強調，所有司法案件就交給司法，如果司法動不動就被大家施壓，沒完沒了，相信台灣人民不樂見司法淪為街頭審判、施壓的對象。這對柯文哲的二審毫無助益。