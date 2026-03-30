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黃國昌嗆操弄司法的政黨會下台 徐國勇附和：國民黨下台啦

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」集會，前主席柯文哲（右）離場前，在黨主席黃國昌（左）陪同下再度站到人群中間，並轉身面向總統府及賴總統怒吼不會屈服。記者余承翰／攝影
民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」集會，前主席柯文哲（右）離場前，在黨主席黃國昌（左）陪同下再度站到人群中間，並轉身面向總統府及賴總統怒吼不會屈服。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲因涉貪一審遭判17年，引發支持者不滿，民眾黨昨舉辦「上凱道討公道」活動，民眾黨主席黃國昌批評，操弄司法的政黨應該下台。民進黨秘書長徐國勇今（30）日表示贊同，稱操弄司法的政黨一定會下台，就是國民黨、民眾黨。

民進黨今日上午舉行「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，徐國勇會中回應民眾黨集會質疑賴政府司法不公。

「是啊，操弄司法的政黨下台啦，不就是國民黨嗎？」徐國勇指出，國民黨戒嚴了38年多，有沒有操弄司法？該不該下台？下台了嘛。民眾黨在講這個的時候，去思考一下，民眾黨有沒有在操弄司法？他更嗆，黃國昌讀法律出身，有沒有操弄司法？而操縱司法的政黨一定會下台，就是藍白政黨。

徐國勇接著呼籲應尊重司法，他民國73年考上律師至今，從威權時代看到現在，不敢講司法100%公正，因為沒有100%的完美，「也有檢察官講出一些違法違憲的，最後跑去當立法委員啊！」

至於民眾黨號稱活動現場8萬人、線上10萬人，網紅四叉貓分析後稱最多就8000人，徐國勇表示，全國人民比較相信誰？也有人用AI去算，要相信科學算出來的，還是民眾黨發布的訊息？他說，四叉貓與黃國昌的公信度各界自有評論，自然知道應該相信誰。

柯文哲 京華城

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