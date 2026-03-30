快訊

股東會紀念品兩樣情！六福送千元樂園門票 中鋼發50元商品卡鐵粉扼腕

川普稱已拿下「川普海峽」！2500陸戰隊壓境中東 伊朗嗆等著燒死美軍

全球面臨停滯性通膨風險！本周開盤前五件國際事 不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨凱道聲援柯文哲 她問：全黨挺一人剩盲目信任與濫情？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨昨天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），在支持者簇擁下離場。記者余承翰／攝影
民眾黨昨天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），在支持者簇擁下離場。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院一審判17年、褫奪公權6年，民眾黨昨上凱道辦大型集會聲援，台灣基進港湖議員擬參選人吳欣岱稱非常訝異。她問，當一個政黨的甲級動員，是為了討一個人的「公道」，那這個政黨，真的還可以超越任何東西嗎？

吳欣岱問，當一個政黨選擇為一個人而動員，那它還能不能說，自己代表的是整體社會的公共利益？更何況，當初打著「科學、理性、務實」和「超越藍綠」的白色力量，在政治論述上一直都是反對傳統政黨「黨同伐異」的。為什麼面對自己的黨主席，卻失去了科學與理性，只剩下盲目的信任與濫情呢？

「讓我很訝異。」吳欣岱說，看到台灣民眾黨號召群眾上街頭，各級民代齊聚凱道，這種「全黨挺一人」的做法，她一直認為，要成為一個對得起支持者的政治人物，就必須有所為，也有所不為。

柯文哲被判刑17年，涉及收賄與不法金流等案件，吳欣岱說，一審認定柯利用公職權力換取利益，利用選民的託付，去換取個人的利益，這樣的行為，本質上就是對民主的背叛。但凱道看到的卻是另一個畫面，民眾黨在台北的民代與候選人幾乎全數到場，包括黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞、許甫、吳怡萱。

吳說，她可以理解，一個具有高度聲量的政治人物，對政黨而言意味著組織、資源與支持的延續。但她真正想問的是：這些即將面對選民的現任民代與候選人，是否也認為，這樣的動員，是可以被接受的？

吳也問，民眾黨黨主席黃國昌說柯文哲不用退黨是因為柯文哲屬於政治追殺，那高虹安是屬於？

柯文哲 民眾黨 京華城案

延伸閱讀

凱道怒吼 柯文哲批司法不公摧毀台灣新政治

民眾黨喊凱道破8萬！柯文哲：判決不只針對我 是要摧毀台灣新政治

小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

上凱道為柯文哲討公道 黃國昌哽咽：做得不夠多不夠快…很愧疚

相關新聞

凱道怒吼 柯文哲批司法不公摧毀台灣新政治

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地方法院上周一審宣判十七年徒刑、褫奪公權六年。民眾黨昨天舉辦「上凱道討公道」集會，柯文哲壓軸登台宣講時表示，自己已經是六十七歲的「阿伯」，此時比較關心台灣及民眾黨的未來；最後，他並轉身面向總統府及賴總統怒吼：「我不會屈服！我不會投降！」

新聞眼／脣齒相依！為司法而戰 藍白合添底氣

民眾黨發起上凱道活動，要為創黨主席柯文哲討公道，有了先前幾次的街頭陳抗默契，藍白再次相聚在總統府前為司法正義發出怒吼，正因兩黨都有脣亡齒寒的現實感，讓藍白合已從過去流於形式的口號、討價還價的不信任，蛻變成具有實質凝聚力的決心。

愧疚煎熬！黃國昌自責讓柯受害 批綠把髒手伸進司法

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，民眾黨昨天舉行集會活動聲援。民眾黨主席黃國昌致詞時一度哽咽，自責民眾黨過去做得不夠多、不夠快，導致柯文哲成為現行司法制度的受害者，「我的心裡有滿滿的愧疚，我的心裡從未有過這麼大的煎熬」。

民眾黨凱道聲援柯文哲 她問：全黨挺一人剩盲目信任與濫情？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院一審判17年、褫奪公權6年，民眾黨昨上凱道辦大型集會聲援，台灣基進港湖議員擬參選人吳欣岱稱非常訝異。她問，當一個政黨的甲級動員，是為了討一個人的「公道」，那這個政黨，真的還可以超越任何東西嗎？

民進黨：尊重司法 傾聽民意

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審遭判十七年徒刑，民眾黨昨舉辦「上凱道、討公道」。民進黨發言人李坤城表示，有關司法個案，基於尊重司法，民進黨不多做評論，然而，對於台灣當前各項挑戰與問題，執政團隊皆虛心傾聽民意，並戮力逐一解決與克服。

現場側記／急喚小草 柯二度呼喚入黨聚力量

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地院上周宣判十七年徒刑、褫奪公權六年。民眾黨昨天舉辦「上凱道討公道」活動聲援，儘管主持人喊出現場超過八萬人，但現場觀察，小草情緒明顯並未如過往激昂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。