民眾黨凱道聲援柯文哲 她問：全黨挺一人剩盲目信任與濫情？

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，台北地院一審判17年、褫奪公權6年，民眾黨昨上凱道辦大型集會聲援，台灣基進港湖議員擬參選人吳欣岱稱非常訝異。她問，當一個政黨的甲級動員，是為了討一個人的「公道」，那這個政黨，真的還可以超越任何東西嗎？

吳欣岱問，當一個政黨選擇為一個人而動員，那它還能不能說，自己代表的是整體社會的公共利益？更何況，當初打著「科學、理性、務實」和「超越藍綠」的白色力量，在政治論述上一直都是反對傳統政黨「黨同伐異」的。為什麼面對自己的黨主席，卻失去了科學與理性，只剩下盲目的信任與濫情呢？

「讓我很訝異。」吳欣岱說，看到台灣民眾黨號召群眾上街頭，各級民代齊聚凱道，這種「全黨挺一人」的做法，她一直認為，要成為一個對得起支持者的政治人物，就必須有所為，也有所不為。

柯文哲被判刑17年，涉及收賄與不法金流等案件，吳欣岱說，一審認定柯利用公職權力換取利益，利用選民的託付，去換取個人的利益，這樣的行為，本質上就是對民主的背叛。但凱道看到的卻是另一個畫面，民眾黨在台北的民代與候選人幾乎全數到場，包括黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞、許甫、吳怡萱。

吳說，她可以理解，一個具有高度聲量的政治人物，對政黨而言意味著組織、資源與支持的延續。但她真正想問的是：這些即將面對選民的現任民代與候選人，是否也認為，這樣的動員，是可以被接受的？

吳也問，民眾黨黨主席黃國昌說柯文哲不用退黨是因為柯文哲屬於政治追殺，那高虹安是屬於？