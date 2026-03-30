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民進黨：尊重司法 傾聽民意
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審遭判十七年徒刑，民眾黨昨舉辦「上凱道、討公道」。民進黨發言人李坤城表示，有關司法個案，基於尊重司法，民進黨不多做評論，然而，對於台灣當前各項挑戰與問題，執政團隊皆虛心傾聽民意，並戮力逐一解決與克服。
民進黨立委林俊憲則說，民眾黨上凱道挺貪汙、支持柯文哲，想不到國民黨也被綁著走，主要是因為現在在立法院，「民眾黨那八席要命的關鍵少數」，國民黨只好跟在屁股後面。
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