現場側記／急喚小草 柯二度呼喚入黨聚力量

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地院上周宣判十七年徒刑、褫奪公權六年。民眾黨昨天舉辦「上凱道討公道」活動聲援，儘管主持人喊出現場超過八萬人，但現場觀察，小草情緒明顯並未如過往激昂。

針對民眾黨動員似乎未如預期，有黨內人士緩頰，本次活動時間相當緊湊，從宣布到舉辦，前後僅有不到三天時間，可能連帶影響出席人數。

柯文哲昨天在宣講時二度懇託，希望大家加入民眾黨成員黨員。類似發言也曾經出現在去年一月。回顧當時，柯文哲短暫獲得自由之身六天，現身民眾黨中央黨部交接黨務，言下之意就是害怕出現退黨潮，如今的這番「懇託」，也引發外界解讀。

民眾黨昨天舉辦「戰！三二九上凱道 討公道」集會活動，儘管在活動尾聲宣布現場超過八萬人，線上直播觀看人數更一度突破十萬人，但根據記者現場觀察，比起主持人在台上高喊眾多口號，支持者在台下未有過多情緒起伏，僅有在黃國昌與柯文哲壓軸登場時掀起狂歡。

不過，國民黨立法院黨團事前早已宣示力挺決心，昨天有廿多位黨籍立委一字排開展現團結，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭發言時，細數國民黨與民眾黨過去多次共同上街的點滴，也有不少白營支持者表達高度認同，也催化「藍白合」氣氛。