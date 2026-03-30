學者：白營勢弱 藍對白要更好

民眾黨昨發動「小草」上凱道聲援柯文哲，國民黨主席鄭麗文雖未到場，但有廿餘名藍營立委前往相挺。有學者表示，國民黨勿有「趁你病，要你命」的心態，應對民眾黨更好，年底九合一選舉如大勝，應歸功藍白合；而民眾黨為營救柯文哲，「勢必會愈來愈藍」。

柯文哲因京華城等案被重判，牽動未來藍白合。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，因柯文哲一審被重判，目前「主場優勢」是國民黨掌握，與白營談判過程可有多種的戰術運用，比如拉高開價；另外，國民黨也可選擇，是要挺或切割民眾黨、柯文哲，這會對民眾黨有明顯不利。

鈕則勳表示，如果國民黨二○二八年推出的人魅力夠強且勝率高，民眾黨可能也沒話說，但要民眾黨徹底支持，國民黨要釋出明顯利多，不能是一副「柯文哲沒法選，那就直接輾壓過去」的樣子；國民黨今年九合一選舉若大勝，要歸功於藍白合，在民眾黨勢弱的情況下，可能要對民眾黨更好。他還建議，如果未來正副總統參選人都是國民黨籍，那麼，行政院長是否可以考慮讓給民眾黨？

東海大學政治系教授邱師儀表示，若柯文哲喪失選總統資格，則白營直接執政救柯文哲的機會已經斷送；民眾黨接下來為了寄望二○二八年大選能選出國民黨籍總統，將來可以特赦柯文哲，「勢必會愈來愈藍」，在今年選舉與二○二八年大選都會緊密配合，藍白合會更加明顯。

邱師儀認為，藍白愈合，執政機會愈高，但前提是鄭麗文不要一直想要「鄭習會」，扯後腿減分。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，在柯文哲上周記者會中，可看出柯將一審判決的強烈不滿，發洩在賴總統身上，隨著可能到來的上訴及後續司法行動，這股力量是否能持續下去，成為藍白合原動力，仍待觀察。