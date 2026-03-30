聽新聞
0:00 / 0:00

藍委站台聲援 「今天柯文哲 明天任何人」

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁／台北報導
超過廿位國民黨立委到場，力挺民眾黨前主席柯文哲。記者林伯東／攝影
超過廿位國民黨立委到場，力挺民眾黨前主席柯文哲。記者林伯東／攝影

民眾黨昨天舉行「上凱道討公道」集會，廿三位國民黨立委到場聲援一審遭重判的民眾黨前主席柯文哲，高呼「今天柯文哲，明天任何人」，批司法已有明顯瑕疵，甚至預設立場辦案。中廣前董事長趙少康也說，這次站出來不只是為柯文哲，更是為中華民國的法治。

國民黨主席鄭麗文因中南部既定行程無法到場，仍透過臉書表達聲援。她表示，凱道上的每聲怒吼，都在捍衛司法獨立 ，守住法治尊嚴，「邪惡盛行的唯一條件，是善良者的袖手旁觀」；面對司法可能被濫用、甚至成為打壓政敵工具，「我們不能沉默，更不能退讓」。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥昨率超過廿名國民黨立委相挺，強調不容許司法被踐踏，也不容許司法變政治鬥爭的工具。

國民黨立委羅智強直呼「今天柯文哲，明天任何人」，現在檢調已經「家臣化」，「檢調信的不是民主，而是賴清德」，透過選擇性辦案清算在野。

前天才從國民黨新竹縣長初選勝出的立委徐欣瑩則說，司法可以調查，但不能清算，更不能拿來對付政治對手，這不只是柯文哲的危機，更是大家的危機。

國民黨發言人、立委牛煦庭表示，他代表國民黨主席鄭麗文表達深深的支持及聲援，大家過去一起走過「釘孤枝」、「反綠共，戰獨裁」，儘管彼此政黨不一樣，但有共同的信念及價值，那就是公平正義、監督制衡。

趙少康昨天也到場聲援並呼籲，二○二六在野一定要團結，恩恩怨怨一笑置之，過去就過去了，要看台灣的未來，「大家聚在這裡爭公道，藍白二○二六要合、二○二八要合」，必須把力量集中起來對抗民進黨，不能讓民進黨只靠喊「抗中保台」就有四十趴的票，大家站出來就是捍衛司法正義。

柯文哲 京華城 鄭麗文 趙少康 羅智強 國民黨

延伸閱讀

聯合報社論／政治清算寒冬來臨，藍白已無容錯空間

民眾黨今上凱道抗議司法 20藍委助陣

鄭麗文：藍白有很深覺悟須團結 要贏得選舉、政黨輪替

藍營聲援柯文哲 「在野不團結只會被欺壓」

相關新聞

小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，台北地方法院先前一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲今天在「上凱道討公道」集會活動表示，自己已經是67歲的阿伯，此時比較關心台灣的未來，並且也轉身面向總統府怒吼「我不會屈服，我不會投降」。

上凱道為柯文哲討公道 黃國昌哽咽：做得不夠多不夠快…很愧疚

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，台北地方法院上周一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌今天在集會活動哽咽表示，過去民眾黨做得不夠多、不夠快，導致柯文哲成為司法制度的受害者，「我們的心裡有滿滿的愧疚」。

民進黨：尊重司法 傾聽民意

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，一審遭判十七年徒刑，民眾黨昨舉辦「上凱道、討公道」。民進黨發言人李坤城表示，有關司法個案，基於尊重司法，民進黨不多做評論，然而，對於台灣當前各項挑戰與問題，執政團隊皆虛心傾聽民意，並戮力逐一解決與克服。

現場側記／急喚小草 柯二度呼喚入黨聚力量

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地院上周宣判十七年徒刑、褫奪公權六年。民眾黨昨天舉辦「上凱道討公道」活動聲援，儘管主持人喊出現場超過八萬人，但現場觀察，小草情緒明顯並未如過往激昂。

學者：白營勢弱 藍對白要更好

民眾黨昨發動「小草」上凱道聲援柯文哲，國民黨主席鄭麗文雖未到場，但有廿餘名藍營立委前往相挺。有學者表示，國民黨勿有「趁你病，要你命」的心態，應對民眾黨更好，年底九合一選舉如大勝，應歸功藍白合；而民眾黨為營救柯文哲，「勢必會愈來愈藍」。

藍委站台聲援 「今天柯文哲 明天任何人」

民眾黨昨天舉行「上凱道討公道」集會，廿三位國民黨立委到場聲援一審遭重判的民眾黨前主席柯文哲，高呼「今天柯文哲，明天任何人」，批司法已有明顯瑕疵，甚至預設立場辦案。中廣前董事長趙少康也說，這次站出來不只是為柯文哲，更是為中華民國的法治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。