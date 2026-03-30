藍委站台聲援 「今天柯文哲 明天任何人」

民眾黨昨天舉行「上凱道討公道」集會，廿三位國民黨立委到場聲援一審遭重判的民眾黨前主席柯文哲，高呼「今天柯文哲，明天任何人」，批司法已有明顯瑕疵，甚至預設立場辦案。中廣前董事長趙少康也說，這次站出來不只是為柯文哲，更是為中華民國的法治。

國民黨主席鄭麗文因中南部既定行程無法到場，仍透過臉書表達聲援。她表示，凱道上的每聲怒吼，都在捍衛司法獨立 ，守住法治尊嚴，「邪惡盛行的唯一條件，是善良者的袖手旁觀」；面對司法可能被濫用、甚至成為打壓政敵工具，「我們不能沉默，更不能退讓」。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥昨率超過廿名國民黨立委相挺，強調不容許司法被踐踏，也不容許司法變政治鬥爭的工具。

國民黨立委羅智強直呼「今天柯文哲，明天任何人」，現在檢調已經「家臣化」，「檢調信的不是民主，而是賴清德」，透過選擇性辦案清算在野。

前天才從國民黨新竹縣長初選勝出的立委徐欣瑩則說，司法可以調查，但不能清算，更不能拿來對付政治對手，這不只是柯文哲的危機，更是大家的危機。

國民黨發言人、立委牛煦庭表示，他代表國民黨主席鄭麗文表達深深的支持及聲援，大家過去一起走過「釘孤枝」、「反綠共，戰獨裁」，儘管彼此政黨不一樣，但有共同的信念及價值，那就是公平正義、監督制衡。

趙少康昨天也到場聲援並呼籲，二○二六在野一定要團結，恩恩怨怨一笑置之，過去就過去了，要看台灣的未來，「大家聚在這裡爭公道，藍白二○二六要合、二○二八要合」，必須把力量集中起來對抗民進黨，不能讓民進黨只靠喊「抗中保台」就有四十趴的票，大家站出來就是捍衛司法正義。