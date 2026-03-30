愧疚煎熬！黃國昌自責讓柯受害 批綠把髒手伸進司法

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，民眾黨昨天舉行集會活動聲援。民眾黨主席黃國昌致詞時一度哽咽，自責民眾黨過去做得不夠多、不夠快，導致柯文哲成為現行司法制度的受害者，「我的心裡有滿滿的愧疚，我的心裡從未有過這麼大的煎熬」。

民眾黨昨天在凱達格蘭大道舉辦「戰！三二九上凱道討公道」集會活動，聲援柯文哲。黃國昌致詞時質疑，當初民進黨高喊「黨政軍退出媒體」，為什麼現在變成「黨政軍就是媒體」？從前總統蔡英文再到賴總統，民進黨高喊政黨黑手離開司法，為什麼現在可以大辣辣地把髒手伸進司法？「媒體、司法跟政黨，黨檢媒三位一體，造就今天看到的荒謬景象」。

黃國昌說，如今大家聚集在凱達格蘭大道，絕對不是為了柯文哲一個人的清白，而是要把屬於人民的公平正義討回來；行政院長卓榮泰宣稱「挑戰司法的政黨沒有資格成為執政黨」，民眾黨現在就要告訴賴總統跟卓榮泰：操弄司法的政黨才真正應該下台。

話鋒一轉，黃國昌突然哽咽表示，民眾黨想要實現公平正義、打造讓人民信任的司法制度，「過去我們做得不夠多、不夠快，柯文哲今天竟然成為司法制度的受害者」，自己此時心中有滿滿的愧疚，過去也從未有過這麼大的煎熬，就是因為民眾黨不夠努力，過去做得不夠多不夠快，才會讓這個制度繼續傷害心愛的人。

黃國昌表示，民眾黨所有黨公職從現在開始，絕對會比以前更加打拚努力，希望未來能夠真正把國家還給人民。

「我公開跟賴總統下戰書，歡迎你出來公開辯論。」黃國昌強調，民眾黨要讓賴總統清楚知道，司法不應該成為政治工具，民眾黨的使命就是讓所有人民可以相信司法、實現公平正義；而在捍衛司法改革與公平正義的道路，柯文哲一定會陪著大家一起走下去。