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新聞眼／脣齒相依！為司法而戰 藍白合添底氣

聯合報／ 本報記者鄭媁

民眾黨發起上凱道活動，要為創黨主席柯文哲討公道，有了先前幾次的街頭陳抗默契，藍白再次相聚在總統府前為司法正義發出怒吼，正因兩黨都有脣亡齒寒的現實感，讓藍白合已從過去流於形式的口號、討價還價的不信任，蛻變成具有實質凝聚力的決心。

儘管國民黨主席鄭麗文昨天因為有既定行程未能到場，但透過臉書發文與私下致意，展現黨對黨層級的互信不變；尤其，現場還有近半數的國民黨立委與多名藍營人士站台力挺，除了為還去年「戰獨裁」與反惡罷奧援的人情，更要展現超越黨派的共同語言：「反對司法雙標」。

縱然藍白兩黨背景不同、支持群體各異，卻能在「司法正義」大旗下集結，說明主流民意對於司法「辦藍白不辦綠」的共同質疑，成功將個別司法案件，上升到對執政者濫權、司法不公的結構性批判。當雙方支持者都有「不公義」的共同憤慨，藍白合作的黏著度已是前所未有。

不可否認，藍營內部確有不同聲音，對柯文哲所涉案情仍有保留。昨天上凱道前，也有親藍營人士質疑：敢喊柯文哲清清白白嗎？但誠如中廣前董事長趙少康所言，他上凱道不只是為了挺柯文哲，更是為了中華民國的法治。這種「大局為重」的休戚與共，才是昨天藍白齊上凱道的最大意義。

二○二四，藍白合雖因一念之差失之交臂，然而，經過兩年國家苦難及司法驗證，藍白都有體認，戰略合作本就建立在理性的利益判斷；藍委共同在凱道亮相，與其說是為柯文哲個人背書，更是為國家的民主法治提出擔憂，因為「今日的民眾黨，極可能是明日的國民黨」，這個道理，在第一線衝鋒陷陣的立委們自然最有感。

藍白能否合作，固然一開始未必被看好，但是在一次次的街頭陳抗中，似已經淬煉出堅定合作的意志。這次再度聯手為司法正義並肩而戰，也讓藍白合作更添底氣，為年底選舉與二○二八政權輪替攜手衝刺。

柯文哲 京華城 凱道 民眾黨 鄭麗文 趙少康

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