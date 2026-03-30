凱道怒吼 柯文哲批摧毀台灣新政治

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地方法院上周一審宣判十七年徒刑、褫奪公權六年。民眾黨昨天舉辦「上凱道討公道」集會，柯文哲壓軸登台宣講時表示，自己已經是六十七歲的「阿伯」，此時比較關心台灣及民眾黨的未來；最後，他並轉身面向總統府及賴總統怒吼：「我不會屈服！我不會投降！」

民眾黨昨天在凱達格蘭大道集會聲援柯文哲，國民黨立法院黨團書記長林沛祥也率領超過廿名國民黨立委到場。

主持人許甫在集會活動尾聲宣布現場超過八萬人，線上直播觀看人數更是一度突破十萬人。

柯文哲壓軸發言時表示，京華城案並非法治國家的正常審判，台灣的司法社會信賴度本來就不高，「經過我這個案子，一定變得更低」，司法不能保護人民，反而成為政治工具，檢察官的權力完全無法監督制衡，當然就容易成為執政者的工具，也顯見司法改革「此時此刻、現在就要做」。

柯文哲表示，台北地方法院上周一審宣判以後，很多人在關心他的政治前途，「坦白講，我已經是六十七歲的阿北，我現在關心的是台灣的未來，還有民眾黨的未來」，為了擺脫藍綠兩黨惡鬥，台灣此時需要有新政治，因此民眾黨就很重要，「這個案子其實不是針對我個人，真正目的是要摧毀台灣新政治的發展」。

柯文哲向群眾喊話表示：在這個困難的時刻，拜託大家加入民眾黨，「我們要讓賴總統知道，你要消滅柯文哲，柯文哲後面還有成千上萬的小草」，如果大家對台灣的未來還有一絲希望，拜託現在就加入民眾黨成為黨員，也讓民眾黨主席黃國昌有更大的能量。

柯文哲指出，在可見的未來裡面，還是會有很多困難，但是不管他在什麼位置，永遠都會與民眾黨、所有善良的台灣人一起努力，同時也拜託所有支持者照顧好自己，「最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊時，也沒有失去對人世的熱情」。

昨天柯文哲要在場群眾「一起為台灣的未來努力，好、上工」，便走下台去以「大退場」方式，和群眾擊掌互動。活動結束後，柯文哲也再次走上舞台，轉身面向總統府大喊：「賴清德，沒有用的！我不會屈服！我不會投降！」

集會過程中，到場聲援的廿三名國民黨立委，集體上台一字排開相挺，現場高呼「今天柯文哲，明天任何人」、「捍衛司法人權，拒絕政治辦案」，眾多民眾黨支持者也情緒高昂，跟著齊聲響應。

林沛祥表示，大家都看到司法已經有明顯瑕疵，甚至可以說是預設立場辦案，這在民主法治國家絕不容許；選擇站出來，不只因為藍白兩黨在立法院合作無間的情誼，更是要跟賴總統表達「我們不容許司法被踐踏」、「我們不容許司法變政治鬥爭的工具」。