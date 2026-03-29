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小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

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影／黃國昌哽咽愧對柯文哲 自責做得不夠多

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民眾黨下午號召支持者到凱道舉行「戰！329 上凱道討公道」集會，黨主席黃國昌在致詞時一度哽咽，直呼心裡充滿愧疚，自責民眾黨過去做得不夠多、不夠快，才讓一心想改革司法的柯文哲成為制度下的受害者。記者林伯東／攝影
民眾黨下午號召支持者到凱道舉行「戰！329 上凱道討公道」集會，黨主席黃國昌在致詞時一度哽咽，直呼心裡充滿愧疚，自責民眾黨過去做得不夠多、不夠快，才讓一心想改革司法的柯文哲成為制度下的受害者。記者林伯東／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城及政治獻金案，一審遭重判 17 年、褫奪公權 6 年。民眾黨下午號召支持者到凱道舉行「戰！329上凱道討公道」集會。

黨主席黃國昌在致詞時一度哽咽，直呼心裡充滿愧疚，自責民眾黨過去做得不夠多、不夠快，才讓一心想改革司法的柯文哲成為制度下的受害者。

黃國昌砲轟民進黨政府將黑手伸進司法，形成「黨檢媒三位一體」的荒謬景象，並針對行政院長卓榮泰「挑戰司法的政黨沒資格執政」之言論，反嗆「操弄司法的政黨才應下台」。語至激動處，黃國昌正式向賴清德總統下戰帖，要求針對司法改革進行公開辯論，強調民眾黨將加倍努力，要把國家還給人民。

民眾黨下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（中）離場時與支持者互動。記者林伯東／攝影
民眾黨下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（中）離場時與支持者互動。記者林伯東／攝影

民眾黨下午在凱道舉行「戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（前右）、民眾黨主席黃國昌（前左）進行宣講。記者林伯東／攝影
民眾黨下午在凱道舉行「戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（前右）、民眾黨主席黃國昌（前左）進行宣講。記者林伯東／攝影

柯文哲 京華城

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