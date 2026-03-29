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小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

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小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他在支持者歡呼聲中再次向賴清德喊話，說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他在支持者歡呼聲中再次向賴清德喊話，說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、政治獻金等案，台北地方法院先前一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年。柯文哲今天在「上凱道討公道」集會活動表示，自己已經是67歲的阿伯，此時比較關心台灣的未來，並且也轉身面向總統府怒吼「我不會屈服，我不會投降」。

台北地方法院一審宣判京華城、民眾黨政治獻金等案，柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年，民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動，主持人許甫在活動尾聲宣布現場超過8萬人、線上直播觀看人數超過10萬人。

柯文哲致詞時表示，京華城案並非法治國家的正常審判，台灣的司法社會信賴度本來就不高，「經過我這個案子，一定變得更低」，司法不能保護人民，反而成為政治工具，檢察官的權力完全無法監督制衡，當然就容易成為執政者的工具，也顯見司法改革「此時此刻現在就要做」。

柯文哲指出，台灣過去幾年表面上經濟成長、每年國內生產毛額（GDP）都在增加，然而貧富懸殊卻是越來越厲害，民進黨政府執政以來「政治只剩下鬥爭，社會更加分裂對立」，就連立法院三讀通過的法律，行政院都可以不副署、不公布及不執行，「這已經是赤裸裸地在獨裁。」

柯文哲再指，AI與半導體產業是台灣經濟的強項，但是都屬於高耗電、高耗能的產業，賴清德總統有意重啟核二、核三廠，還說感謝在野黨去年通過相關修法，然而民進黨去年卻帶頭反對核三公投。此外，柯文哲也將矛頭指向社會住宅、少子女化等問題，直言執政者沒有長遠規劃，永遠只有暫時性撒幣政策。

柯文哲表示，台北地方法院上周一審宣判以後，很多人在關心柯文哲的政治前途，「坦白講，我已經是67歲的阿伯，我現在關心台灣的未來，還有民眾黨的未來」，為了擺脫藍綠兩黨惡鬥，台灣此時需要有新政治，而民眾黨就很重要，「這個案子其實不是針對我個人，真正目的是要摧毀台灣新政治的發展。」

柯文哲也說，在這個困難的時刻，他要拜託大家加入民眾黨，「我們要讓賴總統知道，你要消滅柯文哲，柯文哲後面還有成千上萬的小草」，如果大家對台灣的未來還有一絲希望，拜託現在就加入民眾黨成為黨員，也讓民眾黨主席黃國昌有更大的能量。

柯文哲認為，政治的目的是讓人民安居樂業、可以過好一點的生活，民主的目的在於集結多數人的智慧，而不是鞏固少數人的統治，「一個正常的國家，不是讓人民每天生活在爭吵之中，請賴賴總統不要把意見不同的人都看作雜質，而是要實際解決這些問題。」

柯文哲指出，在可見的未來裡面，還是會有很多困難，但是不管柯文哲在什麼位置，永遠都會與民眾黨、所有善良的台灣人一起努力，同時也拜託所有支持者照顧好自己，「困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊時，也沒有失去對人世的熱情。」

此外，在活動結束以後，柯文哲也再次走上舞台，轉身面向總統府大喊絕不投降、絕不屈服，「賴清德是沒有用的！我不會屈服，我不會投降！」

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服，並在支持者簇擁下離場。記者余承翰／攝影 余承翰
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服，並在支持者簇擁下離場。記者余承翰／攝影 余承翰

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（右），他離場前在黨主席黃國昌（左）陪同下站到人群中間，再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影 余承翰
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（右），他離場前在黨主席黃國昌（左）陪同下站到人群中間，再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影 余承翰

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影 余承翰
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影 余承翰
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影 余承翰
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影 余承翰

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者在簽名板上署名力挺。記者余承翰／攝影 余承翰
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者在簽名板上署名力挺。記者余承翰／攝影 余承翰

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影 余承翰
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影 余承翰

柯文哲 京華城

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