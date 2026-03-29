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影／民眾黨凱道聲援前主席 柯文哲再向賴總統喊：我不會屈服的
民眾黨前主席柯文哲因京華城、民眾黨政治獻金等案，上周遭台北地方法院一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動聲援柯文哲。柯文哲賴清德總統喊話，「請不要把所有跟你意見不同的人都看作是敵人」，應該實際解決問題。他並在散場時站上景福門前舞台，再次高喊「賴清德沒有用的，我不會屈服，我不會投降」。
柯文哲在致詞請支持者不要失去信心，在各自崗位上努力生活與工作，並說無論自己處於何種位置，都會與台灣民眾黨及支持者站在一起。柯文哲也要支持者一同入黨加入民眾黨，給予黨主席黃國昌支持。
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