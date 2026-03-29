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小草上凱道喊破8萬人！柯文哲壓軸登台 轉身向總統府吼「賴清德，我不會投降」

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影／民眾黨凱道聲援前主席 柯文哲再向賴總統喊：我不會屈服的

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他在支持者歡呼聲中再次向賴清德喊話，說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他在支持者歡呼聲中再次向賴清德喊話，說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城、民眾黨政治獻金等案，上周遭台北地方法院一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦「戰！329上凱道討公道」集會活動聲援柯文哲。柯文哲賴清德總統喊話，「請不要把所有跟你意見不同的人都看作是敵人」，應該實際解決問題。他並在散場時站上景福門前舞台，再次高喊「賴清德沒有用的，我不會屈服，我不會投降」。

柯文哲在致詞請支持者不要失去信心，在各自崗位上努力生活與工作，並說無論自己處於何種位置，都會與台灣民眾黨及支持者站在一起。柯文哲也要支持者一同入黨加入民眾黨，給予黨主席黃國昌支持。

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者在簽名板上署名力挺。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者在簽名板上署名力挺。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服，並在支持者簇擁下離場。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（中），他再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服，並在支持者簇擁下離場。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，黨主席黃國昌（中）向賴清德總統下戰書，要求公開辯論。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，黨主席黃國昌（中）向賴清德總統下戰書，要求公開辯論。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者高舉「柯文哲清清白白」的手板力挺。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者高舉「柯文哲清清白白」的手板力挺。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（右），他離場前在黨主席黃國昌（左）陪同下站到人群中間，再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲（右），他離場前在黨主席黃國昌（左）陪同下站到人群中間，再次向賴清德喊話說自己絕對不會屈服。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影

民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影
民眾黨今天在凱達格蘭大道舉辦集會聲援前黨主席柯文哲，支持者一同高喊口號抗議司法不公。記者余承翰／攝影

柯文哲 京華城 凱道 賴清德

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