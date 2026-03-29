凱道聲援！趙少康：捍衛司法正義不只為柯文哲 藍白2026、2028都要合

民眾黨前主席柯文哲遭北院重判17年徒刑，民眾黨發起「上凱道討公道」活動。中廣前董事長趙少康也到場聲援，他批評，中華民國已沒有法治國精神和原則，民眾黨柯文哲之後就是黃國昌，「他也有案在身啊，每個人都有可能，國民黨的更多，」立法院現在不放假，一個會期接一個會期，因為「他們都怕被抓去關。」

趙少康致詞時表示，民進黨說柯文哲要爭公道要到法庭去爭，但「法庭爭不到才到凱道爭」；民進黨真的很奇怪，得了權力以後就忘了過去，他們以前不是常常上街頭嗎？怎麼現在反對別人上街頭呢？

趙少康說，今天他站在這裡不只是為柯文哲討公道，是為了中華民國、台灣的法治，中華民國敢自稱是法治國，最重要有三個基礎，證據必須確實；程序必須正義；判刑罰則必須符合比例原則。但這三點柯文哲案統統沒有符合。

趙少康說，先射箭再畫靶、選擇性辦案是他最不能容忍的，如果柯文哲判17年，民進黨好幾個現在有案在身的縣市長要判170年。他講話不是只為柯文哲，每個人都可能，柯文哲之後就是黃國昌，他也有案在身啊，國民黨的更多，所以為什麼立法院現在都不放假，一個會期接一個會期，他們都怕被抓去關，人人自危。

趙少康說，有人說今天他來站台，能確保柯文哲無罪？他只能說，這三個原則必須符合，否則就是不對，柯文哲遭受不公平的對待是一回事，不只白、藍，民進黨立委林岱樺也是，如果只要跟賴清德不同派系和意見，也可能遭受到司法迫害，人人都該站出來捍衛司法公正。

趙少康呼籲，2026在野一定要團結，恩恩怨怨一笑置之，過去就過去了，要看台灣的未來，大家聚在這裡爭公道，藍白2026要合、2028要合，必須把力量集中起來對抗民進黨，不能讓民進黨只靠喊「抗中保台」就有40%的票，大家站出來就是捍衛司法正義。