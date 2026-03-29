上凱道批司法預設立場辦案 國民黨團：今天柯文哲、明天任何人

民眾黨今舉行「上凱道討公道」集會，國民黨立法院黨團書記者林沛祥率逾日20名國民黨立委到場相挺，高呼「今天柯文哲，明天任何人」，林沛祥表示，大家都已看到司法已有明顯瑕疵，甚至預設立場辦案，所以今天站出來不是為個人，而是為台灣民主及司法，大家不要覺得孤單，彼此一起走下去。

「京華城案」本月26日一審宣判，台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙罪判有期徒刑17年、褫奪公權6年。國民黨立法院黨團今相挺民眾黨「上凱道討公道」集會，超過20位國民黨立委到場相挺。

國民黨團書記長林沛祥表示，目前大家都看到司法已有明顯瑕疵，甚至可以說預設立場辦案，這是民主法治國家絕對不能容許的；今天站出來不只是因為藍白兩黨在立法院合作無間的情誼，更要跟賴清德總統說「我們不容許司法被踐踏，不容許司法變政治鬥爭的工具。」

國民黨立委羅智強直呼「今天柯文哲，明天任何人」，今天大家站出來不是為個人，而是為台灣民主及司法；現在的檢調已經「家臣化」，「檢調信的不是民主，而是賴清德」，透過選擇性辦案專門清算在野政治人物，透過偵查大公開不斷帶風想，想扭曲事實。

國民黨立委洪孟楷也說「捍衛司法人權，拒絕政治辦案」，民進黨不是沒有標準就是雙重標準；國民黨立委王育敏表示，絕不允許司法雙標，不能讓司法淪為整肅異己的工具；今天站出來，一方面心疼柯文哲受到司法迫害，一方面也是要堅守台灣司法底線跟原則。

國民黨立委徐欣瑩則說，今天不是柯文哲做了什麼，而是司法想對柯文哲做什麼？司法可以調查，但不能清算，更不能拿來對付政治對手，這不只是柯文哲的危機，更是大家的危機。

國民黨發言人、立委牛煦庭表示，今天代表鄭麗文表達深深的支持及聲援，大家過去一起走過「釘孤枝」、「反綠共，戰獨裁」，儘管彼此政黨不一樣，但有共同的信念及價值，那就是公平正義、監督制衡；壞人的囂張來自好人的沈默，現在執政黨把大家當成眼中釘追殺，大家更要堅持合作，不能讓民進黨陰謀得逞，也不要覺得孤單，大家一起走下去。