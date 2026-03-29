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影／民眾黨凱道集會挺柯文哲 新黨游智彬再帶水球現身遭警勸離

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
民眾黨今上凱道集會，場外有零星民眾倡議，警方投入警力維安。記者李隆揆／攝影
民眾黨今上凱道集會，場外有零星民眾倡議，警方投入警力維安。記者李隆揆／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案遭判刑，現任主席黃國昌號召支持者今集結凱道集會抗議，新黨副秘書長游智彬下午帶著水球準備參加集會，因主辦單位事前明確表示不歡迎游參加，警方將游攔下並代保管水球，後續將游勸離。

據悉，柯文哲3月26日因涉京華城容積率案遭台北地院判刑17年、褫奪公權6年，游智彬不滿柯遭判刑，當天就在北院外丟水球抗議，遭維安警力制止，又將水球灑落地面，要其他民眾撿水球跟著丟，游後續與員警發生推擠，怒嗆「警察都在捧賴清德XX」。

民眾黨號召支持者今集結凱道「替柯文哲討公道」，集會活動於下午2時開始，游智彬下午1時許再次帶著水球出現在活動現場周邊，警方在中山南路、徐州路口將其攔下，游當即在人行道上丟擲水球，員警出手制止並將水球代保管，過程中游的面部遭自身眼鏡鏡框刮傷，隨後見無法進入現場便離去。

警方表示，因集會主辦單位明確表示不歡迎游智彬攜帶水球參加活動，故員警依集會遊行法規定排除；另，游在人行道上丟擲水球將影響行人安全，員警考量比例原則下，依警察職權行使法規定勸導並制止游，當場代保管其水球。

柯文哲 京華城

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