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鄭麗文未到凱道聲援柯文哲還被翻舊帳 藍委緩頰：恩怨翻篇、大局為重

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鄭麗文未到凱道聲援柯文哲還被翻舊帳 藍委緩頰：恩怨翻篇、大局為重

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨發言人、立委牛煦庭。圖／取自UDN TV
國民黨發言人、立委牛煦庭。圖／取自UDN TV

國民黨立法院黨團今相挺民眾黨「上凱道討公道」集會，不過國民黨主席鄭麗文卻沒到場，還被翻出過去批評民眾黨前主席柯文哲的言論。代替鄭麗文到場的國民黨發言人、立委牛煦庭表示，藍白合作符合支持者期待，相信大家都有胸懷翻篇並共同向前；國民黨立委徐巧芯也說「大局為重」，大家一定團結一致。

鄭麗文過去因「京華城案」怒批柯文哲「連垃圾都不如」，引發外界質疑藍白關係；民眾黨今天下午舉行「上凱道討公道」集會，超過20位國民黨立委到場相挺，不過卻不見鄭麗文到場，引發各界關心。

牛煦庭指出，藍白這一段時間的合作，是符合基層支持者的共同期待，柯文哲遭殘忍對待的同時，彼此的情誼也必須維持，國民黨不會落井下石，這是基調。藍白過去曾有不愉快經驗，但還在火線上戰鬥的各個政治人物都知道，過去的恩恩怨怨如果不翻篇，只會給更多人見縫插針的機會，對於合作制衡傲慢的民進黨不會有任何幫助。

牛煦庭認為，現在被挖出來這些事實屬正常，但大家都會有胸懷翻篇並共同向前，確保藍白合作的格局，繼續推進共同政策，甚至在進展到選舉上的合作，依然會是不變的目標。

徐巧芯也說「大局為重」，當國民黨有這麼多立委被政治追殺，包含無黨籍立委高金素梅，甚至是新聞台的主播馬德到現在都還在羈押當中。這一樁樁、一件件事情不斷發生，所以今天要想的是「今天我們沒有站出來，那明天誰為大家站出來？」

徐巧芯還說，柯文哲京華城案這次判決中，確實有很多讓人覺得無法置信的地方，合法的210萬元政治獻金竟變成入人於罪，所謂貪汙受賄？過去媒體上所談所謂「小沈1500」根本無法被列為證據，但卻將柯文哲重判17年，這難免會讓大家對該案判決的不信任度逐漸提升。

徐巧芯表示，無論過去鄭麗文說了什麼，國民黨團大家團結一致，超過一半以上的立委共同站出來聲援；立法院內過去也是藍白團結一致，通過了很多對民生法案，未來無論在選舉或議題，也一定會繼續並肩作戰。

國民黨立委徐巧芯。圖／取自UDN TV
國民黨立委徐巧芯。圖／取自UDN TV

民眾黨今天下午舉行「上凱道討公道」集會，超過20位國民黨立委到場相挺。記者李成蔭／攝影
民眾黨今天下午舉行「上凱道討公道」集會，超過20位國民黨立委到場相挺。記者李成蔭／攝影

柯文哲 鄭麗文 徐巧芯 牛煦庭 國民黨 京華城

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